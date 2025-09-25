 2025-09-23T12:48:49.527Z

Ligavorschau
Archiv
Archiv – Foto: Christoph Lehner

Schöneberg gegen Inter – Hilalspor erwartet Mega-Transfer

Alle Spiele vom 5.Spieltag der LL1 in der Vorschau

Verlinkte Inhalte

Landesliga Berlin - 1
Johannisthal
Hilalspor
Berliner SC II
Empor Berlin II

Am Wochenende stehen die Sportfreunde Johannisthal und Internationale vor richtungsweisenden Spielen. Während es im oberen Tabellendrittel zum absoluten Spitzenspiel kommt, kämpfen die Kellerkinder um wichtige Punkte im Überlebenskampf. Zu einem Mega-Transfer soll es bei Hilalspor kommen (siehe ganz unten)

Morgen, 19:30 Uhr
BFC Preussen
BFC PreussenBFC Preussen II
Berliner SV 92
Berliner SV 92BSV 1892
19:30

Am Freitagabend rollt der Ball in Lankwitz: Der BFC Preussen II empfängt als Tabellen-14. den Berliner SV 92, der aktuell Sechster ist. Preussen-Trainer René Wendl musste am vergangenen Wochenende die klare 0:4-Niederlage bei Spitzenreiter Internationale hinnehmen. Nun soll vor heimischem Publikum Wiedergutmachung folgen. Der BSV 92 mit Coach Dennis Linke hat seinerseits nach dem guten Saisonstart einen Dämpfer kassiert, das 1:4 gegen den Friedenauer TSC war ein Rückschlag. Offensiv ruhen die Hoffnungen auf Julius Zauner, der mit drei Treffern zu den gefährlichsten Spielern der Liga zählt. Für Preussen geht es darum, die Defensive zu stabilisieren und den Kontakt zum Mittelfeld nicht zu verlieren.

Sa., 27.09.2025, 14:15 Uhr
Pfeffersport
PfeffersportPfeffersport
DJK Schwarz Weiß Neukölln
DJK Schwarz Weiß NeuköllnSW Neukölln
14:15

Aufsteiger Pfeffersport galt vor der Saison als kleiner Überraschungskandidat. Doch nach zwei Niederlagen zum Start konnte die Mannschaft von Benno Scholze zuletzt etwas Boden gutmachen. Beim 3:1 in Mitte traf William Scarlett zum vierten Mal in dieser Saison und bestätigte seine Rolle als Torjäger. Mit sechs Punkten steht Pfeffersport aktuell auf Rang acht. Gegner DJK Schwarz Weiß Neukölln, trainiert von Michael Karakaya, rangiert auf einem enttäuschenden Platz 15 und musste zuletzt eine bittere 0:3-Heimniederlage gegen Schöneberg hinnehmen. Für Neukölln geht es darum, wieder in die Erfolgsspur nach dem frustierenden Start zu kommen. Pfeffersport hingegen will mit einem Sieg höher klettern.

Sa., 27.09.2025, 14:45 Uhr
SV Empor Berlin
SV Empor BerlinEmpor Berlin II
Sportfreunde Johannisthal
Sportfreunde JohannisthalJohannisthal
14:45

Die Sportfreunde Johannisthal marschieren weiter: Vier Spiele, vier Siege, 19:3 Tore. Trainer Danilo Bethke sah beim 3:1-Erfolg gegen Aufsteiger Charlottenburg-Wilmersdorf zwar defensive Wackler, doch die Offensive um Lukas Ferl und Yoshua Lüdtke ist kaum zu stoppen. Ferl führt mit sechs Treffern die Torschützenliste an, Lüdtke hat bereits vier Tore erzielt. Gegner SV Empor II, gecoacht von Cem Tekin und Maximilian Weber, verlor zuletzt mit 0:2 bei den Berliner Amateuren und steckt mit drei Punkten im unteren Tabellenfeld fest. Alles andere als ein klarer Johannisthaler Sieg wäre eine Überraschung.

So., 28.09.2025, 13:15 Uhr
1. FC Schöneberg 1913
1. FC Schöneberg 1913Schöneberg
FC Internationale Berlin 1980
FC Internationale Berlin 1980FC Inter
13:15

Das absolute Spitzenspiel steigt am Vorarlberger Damm: Der Tabellendritte 1. FC Schöneberg, trainiert von Halil Ibrahim Dayanc und Cihat Kaya, trifft auf den Zweiten FC Internationale, gecoacht von Juan José Swett Barro und Bülent Ulutürk. Beide Teams siegten am vierten Spieltag souverän – Schöneberg gewann 3:0 in Neukölln, Internationale fertigte Preussen II mit 4:0 ab. Besonders auffällig: Die Brüder Enes und Salih Uzun prägen das Schöneberger Offensivspiel. Enes traf bereits viermal, Salih steuerte drei Tore und vier Assists bei. Internationale hat mit Gaston Nieto und Henrich Paya gleich zwei Torjäger mit je fünf Treffern. Es ist ein echtes Gipfeltreffen, das auch für die Meisterschaftsfrage wegweisend sein könnte.

Sa., 27.09.2025, 14:15 Uhr
BSV Hürtürkel
BSV HürtürkelHürtürkel
Berlin Hilalspor
Berlin HilalsporHilalspor
14:15

Im Duell zwischen BSV Hürtürkel und Berlin Hilalspor geht es um wichtige Punkte im Tabellenkeller. Hürtürkel-Trainer Abdüssamed Demirel sah seine Elf zuletzt bei der knappen 0:1-Pleite gegen den BSC II kämpferisch, aber glücklos. Hilalspor um das Trainerduo Erdin Celen und Murat Akkas dagegen feierte mit dem 3:2 über Borsigwalde den zweiten Saisonsieg und ist nun Neunter. Für die Gäste war es vor allem dank des treffsicheren M. Chawraba möglich, der bereits drei Tore auf dem Konto hat. Dieses Spiel wird richtungsweisend: Hürtürkel braucht den Heimsieg, Hilalspor will den Aufwärtstrend bestätigen. Und will on top in dieser Woche noch einen Top-Transfer verkünden (siehe unten)

So., 28.09.2025, 13:00 Uhr
SF Charlottenburg-Wilmersdorf 03
SF Charlottenburg-Wilmersdorf 03Charl.-Wilm.
SV BW Berolina Mitte 49
SV BW Berolina Mitte 49Berolina
13:00

Am Sonntag kommt es zum Duell der Tabellennachbarn: Schlusslicht SF Charlottenburg-Wilmersdorf 03 empfängt den Vorletzten SV Berolina Mitte 49. Für die Gastgeber um Trainerduo Axel Liebenamm und Stefan Wirkus ist es die nächste Chance auf den ersten Sieg. Am letzten Spieltag verkaufte man sich beim 1:3 in Johannisthal teuer, wartet aber weiter auf den Befreiungsschlag. Berolina, trainiert von Pierre Tänzer, unterlag mit 1:3 gegen Pfeffersport und steht ebenfalls unter Druck. Wer dieses Duell verliert, steckt früh tief im Abstiegssumpf

Sa., 27.09.2025, 14:00 Uhr
Friedenauer TSC
Friedenauer TSCFriedenau
Berliner SC
Berliner SCBerliner SC II
14:00

Am Samstag stehen sich der Friedenauer TSC und der Berliner SC II gegenüber – beide mit neun Punkten punktgleich und auf Tuchfühlung zu den Aufstiegsrängen. Friedenau, trainiert von Thomas Plohmann, zeigte beim 4:1-Erfolg in Wilmersdorf gegen den BSV 92 seine Klasse, vor allem die Offensive präsentierte sich in Spiellaune. Der BSC II mit Trainer Dominique Leitner gewann knapp 1:0 gegen Hürtürkel und steht defensiv bislang stabil. In dieser Partie geht es um mehr als nur drei Punkte – der Sieger setzt sich im Verfolgerfeld fest, der Verlierer droht zurückzufallen.

So., 28.09.2025, 14:00 Uhr
SC Borsigwalde 1910 Berlin
SC Borsigwalde 1910 BerlinSC Borsigw.
SC Berliner Amateure
SC Berliner AmateureBerliner Am.
14:00

Zum Abschluss empfängt der SC Borsigwalde die Berliner Amateure. Beide Teams trennen in der Tabelle nur zwei Punkte. Borsigwalde, betreut von Rogerio De Almeida, unterlag zuletzt knapp mit 2:3 bei Hilalspor, während die Amateure von Edgar Döring beim 2:0-Heimsieg gegen Empor II der Befreiungsschlag gelingt. Für beide Mannschaften ist es eine Gelegenheit, den Anschluss an das breite Mittelfeld zu halten. Viel wird davon abhängen, wer seine Chancen besser nutzt.

Hier die Ankündigung des Mega-Transfer für Hilalspor auf Social Media

___________________________________________________________________________________________________

Ihr habt Fehler gesehen ? Schreibt uns über Social Media (Facebook und Instagram) oder per Mail an berlin@fupa.net

Hier alles über die Landesliga-Staffel 1

___________________________
➡ Du hast auch Lust, aktiv bei FuPa mitzuwirken? Hier geht es direkt zur Anmeldung. Für die ersten Schritte hilft die folgende Anleitung. Unser System ist selbsterklärend, sollten dennoch Fragen auftauchen, melde dich jederzeit gerne bei uns oder schau schnell in unserem Hilfebereich nach dem betreffenden Thema in der Suche.

💯 Du kannst dir sogar vorstellen, regelmäßig mehr Daten zu pflegen und so die Amateurfußball-Community noch weiter zu unterstützen, dann werde Ligaleiter und sorge unter anderem dafür, dass es eine Elf der Woche und noch mehr vollständige Statistiken gibt: So wirst du Ligaleiter - es ist ganz einfach!

Aufrufe: 025.9.2025, 13:30 Uhr
farAutor