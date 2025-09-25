Schöneberg gegen Inter – Hilalspor erwartet Mega-Transfer

Am Wochenende stehen die Sportfreunde Johannisthal und Internationale vor richtungsweisenden Spielen. Während es im oberen Tabellendrittel zum absoluten Spitzenspiel kommt, kämpfen die Kellerkinder um wichtige Punkte im Überlebenskampf. Zu einem Mega-Transfer soll es bei Hilalspor kommen (siehe ganz unten)

Die Sportfreunde Johannisthal marschieren weiter: Vier Spiele, vier Siege, 19:3 Tore. Trainer Danilo Bethke sah beim 3:1-Erfolg gegen Aufsteiger Charlottenburg-Wilmersdorf zwar defensive Wackler, doch die Offensive um Lukas Ferl und Yoshua Lüdtke ist kaum zu stoppen. Ferl führt mit sechs Treffern die Torschützenliste an, Lüdtke hat bereits vier Tore erzielt. Gegner SV Empor II, gecoacht von Cem Tekin und Maximilian Weber, verlor zuletzt mit 0:2 bei den Berliner Amateuren und steckt mit drei Punkten im unteren Tabellenfeld fest. Alles andere als ein klarer Johannisthaler Sieg wäre eine Überraschung.

Aufsteiger Pfeffersport galt vor der Saison als kleiner Überraschungskandidat. Doch nach zwei Niederlagen zum Start konnte die Mannschaft von Benno Scholze zuletzt etwas Boden gutmachen. Beim 3:1 in Mitte traf William Scarlett zum vierten Mal in dieser Saison und bestätigte seine Rolle als Torjäger. Mit sechs Punkten steht Pfeffersport aktuell auf Rang acht. Gegner DJK Schwarz Weiß Neukölln, trainiert von Michael Karakaya, rangiert auf einem enttäuschenden Platz 15 und musste zuletzt eine bittere 0:3-Heimniederlage gegen Schöneberg hinnehmen. Für Neukölln geht es darum, wieder in die Erfolgsspur nach dem frustierenden Start zu kommen. Pfeffersport hingegen will mit einem Sieg höher klettern.

Am Freitagabend rollt der Ball in Lankwitz: Der BFC Preussen II empfängt als Tabellen-14. den Berliner SV 92, der aktuell Sechster ist. Preussen-Trainer René Wendl musste am vergangenen Wochenende die klare 0:4-Niederlage bei Spitzenreiter Internationale hinnehmen. Nun soll vor heimischem Publikum Wiedergutmachung folgen. Der BSV 92 mit Coach Dennis Linke hat seinerseits nach dem guten Saisonstart einen Dämpfer kassiert, das 1:4 gegen den Friedenauer TSC war ein Rückschlag. Offensiv ruhen die Hoffnungen auf Julius Zauner, der mit drei Treffern zu den gefährlichsten Spielern der Liga zählt. Für Preussen geht es darum, die Defensive zu stabilisieren und den Kontakt zum Mittelfeld nicht zu verlieren.

Im Duell zwischen BSV Hürtürkel und Berlin Hilalspor geht es um wichtige Punkte im Tabellenkeller. Hürtürkel-Trainer Abdüssamed Demirel sah seine Elf zuletzt bei der knappen 0:1-Pleite gegen den BSC II kämpferisch, aber glücklos. Hilalspor um das Trainerduo Erdin Celen und Murat Akkas dagegen feierte mit dem 3:2 über Borsigwalde den zweiten Saisonsieg und ist nun Neunter. Für die Gäste war es vor allem dank des treffsicheren M. Chawraba möglich, der bereits drei Tore auf dem Konto hat. Dieses Spiel wird richtungsweisend: Hürtürkel braucht den Heimsieg, Hilalspor will den Aufwärtstrend bestätigen. Und will on top in dieser Woche noch einen Top-Transfer verkünden (siehe unten)

Das absolute Spitzenspiel steigt am Vorarlberger Damm: Der Tabellendritte 1. FC Schöneberg, trainiert von Halil Ibrahim Dayanc und Cihat Kaya, trifft auf den Zweiten FC Internationale, gecoacht von Juan José Swett Barro und Bülent Ulutürk. Beide Teams siegten am vierten Spieltag souverän – Schöneberg gewann 3:0 in Neukölln, Internationale fertigte Preussen II mit 4:0 ab. Besonders auffällig: Die Brüder Enes und Salih Uzun prägen das Schöneberger Offensivspiel. Enes traf bereits viermal, Salih steuerte drei Tore und vier Assists bei. Internationale hat mit Gaston Nieto und Henrich Paya gleich zwei Torjäger mit je fünf Treffern. Es ist ein echtes Gipfeltreffen, das auch für die Meisterschaftsfrage wegweisend sein könnte.

Am Sonntag kommt es zum Duell der Tabellennachbarn: Schlusslicht SF Charlottenburg-Wilmersdorf 03 empfängt den Vorletzten SV Berolina Mitte 49. Für die Gastgeber um Trainerduo Axel Liebenamm und Stefan Wirkus ist es die nächste Chance auf den ersten Sieg. Am letzten Spieltag verkaufte man sich beim 1:3 in Johannisthal teuer, wartet aber weiter auf den Befreiungsschlag. Berolina, trainiert von Pierre Tänzer, unterlag mit 1:3 gegen Pfeffersport und steht ebenfalls unter Druck. Wer dieses Duell verliert, steckt früh tief im Abstiegssumpf

Sa., 27.09.2025, 14:00 Uhr Friedenauer TSC Friedenau Berliner SC Berliner SC II 14:00 PUSH

Am Samstag stehen sich der Friedenauer TSC und der Berliner SC II gegenüber – beide mit neun Punkten punktgleich und auf Tuchfühlung zu den Aufstiegsrängen. Friedenau, trainiert von Thomas Plohmann, zeigte beim 4:1-Erfolg in Wilmersdorf gegen den BSV 92 seine Klasse, vor allem die Offensive präsentierte sich in Spiellaune. Der BSC II mit Trainer Dominique Leitner gewann knapp 1:0 gegen Hürtürkel und steht defensiv bislang stabil. In dieser Partie geht es um mehr als nur drei Punkte – der Sieger setzt sich im Verfolgerfeld fest, der Verlierer droht zurückzufallen.

Zum Abschluss empfängt der SC Borsigwalde die Berliner Amateure. Beide Teams trennen in der Tabelle nur zwei Punkte. Borsigwalde, betreut von Rogerio De Almeida, unterlag zuletzt knapp mit 2:3 bei Hilalspor, während die Amateure von Edgar Döring beim 2:0-Heimsieg gegen Empor II der Befreiungsschlag gelingt. Für beide Mannschaften ist es eine Gelegenheit, den Anschluss an das breite Mittelfeld zu halten. Viel wird davon abhängen, wer seine Chancen besser nutzt. Hier die Ankündigung des Mega-Transfer für Hilalspor auf Social Media

Hier alles über die Landesliga-Staffel 1