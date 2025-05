Schöneberg fast Landesligist - Abstiegskampf brodelt

Im Hinspiel setzte sich Heinersdorf mit 3:1 gegen Staaken durch. Nun geht es für die Mannschaft von Trainer Paul Koste um jeden Punkt im Abstiegskampf – der Rückstand auf einen Nichtabstiegsplatz beträgt aktuell nur einen Punkt. Staaken hat noch ein Nachholspiel in der Hinterhand und könnte mit einem Sieg endgültig im gesicherten Mittelfeld landen. Trainer Sven Harry Haase dürfte nach der 2:4-Pleite in Wannsee unter der Woche hart gearbeitet haben. Besonders auf Torjäger Nico Rohdes (8 Saisontore) wird es ankommen.

Beide Teams haben mit dem Aufstieg nichts mehr zu tun, aber auch nichts zu verlieren. Trainer Haris Cerimagic und Volkan Ergin schicken ihre Mannschaften in ein Spiel, das in der Hinrunde Sparta mit 4:1 deutlich für sich entscheiden konnte. Bei Sparta ruhen die Hoffnungen auf Ayman Njoya (13 Tore), während Neukölln auf die offensive Durchschlagskraft von Patrick Vetter (12 Tore) baut. Beide Teams trennt in der Tabelle nur ein Punkt – es geht um Prestige und einen Platz in der oberen Tabellenhälfte.