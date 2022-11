Schönebeck und Vogelheim souverän - Überruhr erklimmt Rang drei Bezirksliga, Gruppe 7: DJK Sportfreunde Katernberg büßt nach PLeite Rang drei ein.

Weiterhin ungeschlagen führt die SG Essen-Schönebeck die Tabelle der Bezirksliga, Gruppe 7, an. Gegen den SV Burgaltendorf holte die Mannschaft den elften Sieg am 13. Spieltag. Ebenfalls keine Federn ließ der Vogelheimer SV beim 5:0-Erfolg bei der zweiten Mannschaft von Ratingen 04/19. Kein Glück brachte der neuerliche Trainerwechsel dem SV Union Velbert, die mit 0:2 gegen den TuS Essen-West unterlagen.

Nahezu unverändert gestaltet sich das Tabellenbild in der Bezirksliga, Gruppe 7, nach dem 13. Spieltag. Angeführt wird das Klassement auch weiterhin von der SG Essen-Schönebeck, die den fünftplatzierten SV Burgaltendorf mit 4:2 bezwang. Robin Barth brachte die Hausherren schon nach sieben Minuten in Führung, Buba Ceesay legte nach 29 Minuten das 2:0 nach. Den zwischenzeitlichen Anschlusstreffer durch Lars Richter (56.) konterte Niklas Parsch postwendend (58.). Noch einmal konnte Burgaltendorf in Person von Kai Nakowitsch verkürzen (75.), doch in der Nachspielzeit sorgte Dennis Wibbe für den 4:2-Endstand.

Nichts anbrennen ließ auch Verfolger Vogelheimer SV. Vom Auswärtsspiel bei der zweiten Mannschaft von Ratingen 04/19 kehrte der VSV mit drei Punkten im Gepäck zurück. Eine klare Angelegenheit war das 5:0, bei dem Marcel Schwarze, Hasan Beganovic, Timo Wolter und Mohammed Hassouni mit einem Doppelpack erfolgreich waren. Neu besetzt ist derweil der dritte Platz in der Tabelle. Da Die DJK Sportfreunde Katernberg ihr Spiel gegen den SC Werden-Heidhausen mit 1:2 verloren, zog der FC Blau-Gelb Überruhr an den Katernbergern vorbei. Blau-Gelb schlug den Heisinger SV deutlich mit 5:1, die damit auf dem vorletzten Rang verblieben.

Weiter Träger der Roten Laterne ist der SV Union Velbert. Nachdem der Verein in dieser Woche erneut den Trainer wechselte, blieb der berühmte Effekt zunächst aus. Mit 0:2 musste sich die Mannschaft dem TuS Essen-West geschlagen geben, der seinerseits den Abstand zu den Nichtabstiegsplätzen um zwei Zähler ausbauen konnte, da sich der SC Velbert II von Rhenania Bottrop 2:2-Unentschieden trennte.

Der Spieltag in der Übersicht