„Schöne Überraschung“ – KFC Uerdingen kommt nach Mennrath

Für den Vereinsvorsitzenden Oliver Krüppel ist das Interesse des KFC Uerdingen auch eine Bestätigung der guten Arbeit in Mennrath. „Dadurch merkt man, dass wir aktuell gute Leistungen zeigen – und diese auch wahrgenommen werden“, sagt Krüppel. Der 31-Jährige hatte im Sommer die Nachfolge des langjährigen Vereinsvorsitzenden Wolfgang Platen angetreten. Mit dem Niederrheinpokalspiel im August gegen den MSV Duisburg stand Krüppel früh vor seinem ersten Großevent – das Spiel lockte über 2.000 Zuschauer ins Grenzlandstadion.

Eine vergleichbare Größenordnung ist für das Spiel gegen den KFC Uerdingen allerdings nicht denkbar. Das liege vor allem an der kurzfristigen Ansetzung des Spiels, betont Krüppel. „Wir versuchen, im Dorf noch etwas zu bewegen. Aber da das Spiel unter der Woche und ungeplant stattfindet, ist das alles nicht ganz so einfach“, so Krüppel. Entsprechend viele Telefonate waren am Montag nötig, um an der „Mennrather Kull“ einigermaßen auf das Spiel vorbereitet zu sein.

Die sportlichen Wochenabläufe wirbelt das kurzfristige Testspiel nicht groß durcheinander. „Am Dienstag wäre ohnehin Training gewesen. Daher musste ich nicht abfragen, wer aus der Mannschaft Zeit hat. Das ließ sich schnell organisieren“, sagt Trainer Trostel. Beim KFC erwartet er vor allem viele Reservisten im Aufgebot, die Spielpraxis sammeln sollen. Er selbst wird nach eigener Aussage sowohl Stammspielern als auch Akteuren, die zuletzt seltener spielten oder nach Verletzungen zurückkommen, Einsatzzeiten geben.