„Schöne Überraschung“ – KFC Uerdingen kommt nach Mennrath

Mit namhaften Gegnern hat Victoria Mennrath zuletzt mehrfach Bekanntschaft gemacht. Im Niederrheinpokal traf der Verein in den vergangenen Jahren auf Rot-Weiss Essen und gleich zweimal auf den MSV Duisburg. Am Dienstag wird diese Kollektion um einen weiteren prominenten Verein erweitert: Der KFC Uerdingen, ehemaliger Bundesligist, ist zu Gast in der „Mennrather Kull“. Zwar ist es nur ein Testspiel und der klangvolle Name des KFC leitet sich eher aus der Vergangenheit als aus der Gegenwart ab – trotzdem stellt die Partie gegen den Oberligisten für die Victoria-Verantwortlichen ein Highlight dar.
Das Testspiel kam kurzfristig zustande. Am Sonntag verständigten sich beide Vereine auf die Begegnung, KFC-Sportdirektor Michael Nagorny hatte zuvor Mennraths Trainer Marc Trostel kontaktiert – beide kennen sich aus der gemeinsamen Trainerzeit im Nachwuchs von Borussia Mönchengladbach. „Dem KFC wird es darum gehen, nicht weit fahren zu müssen und trotzdem einen Gegner auf vernünftigem Niveau zu haben“, sagt Trostel über das unerwartete Interesse des KFC. Mennrath dürfte durch den derzeit dritten Tabellenplatz in der Landesliga ins Blickfeld geraten sein. Zuletzt gab es vier Siege in Serie, ehe diese Erfolgsserie am vergangenen Spieltag mit der 2:3-Niederlage gegen Hilden II abriss.
Bei der Anfrage aus Uerdingen musste Trostel nicht lange überlegen. „So einen Gegner bekommt man nicht alle Tage. Das ist eine willkommene Abwechslung und für unsere Spieler eine schöne Möglichkeit, sich mit einem ambitionierten Oberligisten zu messen, der einen Namen mitbringt.“ Derzeit belegt der KFC als Regionalliga-Absteiger den vierten Tabellenplatz in der Oberliga.
Für den Vereinsvorsitzenden Oliver Krüppel ist das Interesse des KFC Uerdingen auch eine Bestätigung der guten Arbeit in Mennrath. „Dadurch merkt man, dass wir aktuell gute Leistungen zeigen – und diese auch wahrgenommen werden“, sagt Krüppel. Der 31-Jährige hatte im Sommer die Nachfolge des langjährigen Vereinsvorsitzenden Wolfgang Platen angetreten. Mit dem Niederrheinpokalspiel im August gegen den MSV Duisburg stand Krüppel früh vor seinem ersten Großevent – das Spiel lockte über 2.000 Zuschauer ins Grenzlandstadion.
Eine vergleichbare Größenordnung ist für das Spiel gegen den KFC Uerdingen allerdings nicht denkbar. Das liege vor allem an der kurzfristigen Ansetzung des Spiels, betont Krüppel. „Wir versuchen, im Dorf noch etwas zu bewegen. Aber da das Spiel unter der Woche und ungeplant stattfindet, ist das alles nicht ganz so einfach“, so Krüppel. Entsprechend viele Telefonate waren am Montag nötig, um an der „Mennrather Kull“ einigermaßen auf das Spiel vorbereitet zu sein.
Die sportlichen Wochenabläufe wirbelt das kurzfristige Testspiel nicht groß durcheinander. „Am Dienstag wäre ohnehin Training gewesen. Daher musste ich nicht abfragen, wer aus der Mannschaft Zeit hat. Das ließ sich schnell organisieren“, sagt Trainer Trostel. Beim KFC erwartet er vor allem viele Reservisten im Aufgebot, die Spielpraxis sammeln sollen. Er selbst wird nach eigener Aussage sowohl Stammspielern als auch Akteuren, die zuletzt seltener spielten oder nach Verletzungen zurückkommen, Einsatzzeiten geben.
Der KFC reist laut Trostel bereits vorzeitig an und absolviert vor der Partie noch eine Trainingseinheit auf der Anlage der Mennrather. Anpfiff der Partie ist um 19.15 Uhr.