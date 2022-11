Cigi Özlokman (links, hier in Neumarkt) zeigte sich in Unterfranken torhungrig. – Foto: Thomas Schneider

Schöne Tore und Özlokman-Hattrick: Donaustauf siegt weiter Auch in Großbardorf setzt sich der SVD deutlich durch – womit sich an der Ausgangslage jedoch wenig ändert

Fünfter Sieg in Serie für den SV Donaustauf in der Fußball-Bayernliga Nord. Im Grunde ändert sich an der Situation aber wenig, weil der neue Tabellenführer aus Gebenbach – in buchstäblich letzter Minute in Weiden erfolgreich – weiterhin Sieg um Sieg folgen lässt. Derweil war der bisherige Erste aus Bamberg unfreiwilligerweise spielfrei. Aber: auch der SVD liefert ab und lässt nach dem 4:0 in Feucht ein ähnlich klares wie verdientes 4:1 (2:1) in Großbardorf folgen.



Schön herausgespielte Tore und der nötige Kampfgeist waren auf einem schwierig zu bespielenden Rasen die Zutaten für den Donaustaufer Auswärtstriumph im drei Stunden entfernten Grabeld. Mann des Tages war zweifelsohne SV-Stürmer Cigi Özlokman. Mit drei Treffern (13., 20. und 56.) schoss er seine Mannschaft zum Sieg. Außerdem trug sich Lukas Dotzler mit Saisontor Nummer 15 (54.) in die Torschützenliste ein. Der Doppelschlag nach dem Seitentausch war mitentscheidend. Darauf fand der abstiegsbedrohte TSV keine Antwort mehr. „Trotz überharten Einsteigens des Gegners gehen die Punkte nach Donaustauf!“, jubelte Gästetrainer Stefan Wagner und sprach im selben Atemzug von „schönen Toren“ und einem „überragenden“ Cigi Özlokman. Den Sieg sah Wagner als verdient an.



Bis zur Winterpause schließen sich drei Oberpfalz-interne Duelle für den SVD an. Los geht's kommenden Samstag mit einem Heimspiel gegen Ammerthal, es folgen Duelle mit Weiden und Cham. Morgen tritt der andere Regensburger Bayernliga-Vertreter, die U 21 des SSV Jahn, bei Don Bosco Bamberg an.