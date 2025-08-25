Schöne Serie ist Geschichte: Kammerberg verliert gegen Langengeisling

Gegen Langengeisling setzte es für kammerberg eine Niederlage. – Foto: Jenni Maul

Kammerberg kassiert gegen Langengeisling die erste Niederlage nach vier Spielen. Trainer Medeleanu hielt die Pleite für unverdient.

Kammerberg – Nach drei Siegen am Stück ist die schöne Erfolgsserie der SpVgg Kammerberg in der Bezirksliga Nord gerissen. Beim FC Langengeisling unterlag die Mannschaft von Trainer Victor Medeleanu mit 1:2 (0:1). Der Spielvereinigung war es trotz einiger guter Phasen nicht gelungen, das Spiel auf ihre Seite zu ziehen – auch, weil die Gastgeber aggressiver und entschlossener auftraten. Das Match begann aus Kammerberger Sicht gleich einmal mit einem Dämpfer. Bereits in der fünften Minute schlug Langengeisling zu, als ein Schuss von Sebastian Schubert abgefälscht wurde. SpVgg-Torhüter Robin Anselment war darüber hinaus die Sicht verdeckt.

Die Gäste brauchten in der Folge einige Minuten, um sich von dem Gegentreffer zu erholen. „Wir haben den Gegner durch viele Fehler im Spielaufbau stark gemacht", haderte Medeleanu. „Langengeisling war präsenter." Die Kammerberger steigerten sich zwar und hatten längere Ballbesitzphasen, doch vor dem Tor fehlte die Konsequenz. So blieb es bis zur Pause beim 0:1.