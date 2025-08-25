Schöne Serie ist Geschichte: Kammerberg verliert gegen Langengeisling

Kammerberg kassiert gegen Langengeisling die erste Niederlage nach vier Spielen. Trainer Medeleanu hielt die Pleite für unverdient.
Kammerberg – Nach drei Siegen am Stück ist die schöne Erfolgsserie der SpVgg Kammerberg in der Bezirksliga Nord gerissen. Beim FC Langengeisling unterlag die Mannschaft von Trainer Victor Medeleanu mit 1:2 (0:1). Der Spielvereinigung war es trotz einiger guter Phasen nicht gelungen, das Spiel auf ihre Seite zu ziehen – auch, weil die Gastgeber aggressiver und entschlossener auftraten.
Das Match begann aus Kammerberger Sicht gleich einmal mit einem Dämpfer. Bereits in der fünften Minute schlug Langengeisling zu, als ein Schuss von Sebastian Schubert abgefälscht wurde. SpVgg-Torhüter Robin Anselment war darüber hinaus die Sicht verdeckt.
Die Gäste brauchten in der Folge einige Minuten, um sich von dem Gegentreffer zu erholen. „Wir haben den Gegner durch viele Fehler im Spielaufbau stark gemacht“, haderte Medeleanu. „Langengeisling war präsenter.“ Die Kammerberger steigerten sich zwar und hatten längere Ballbesitzphasen, doch vor dem Tor fehlte die Konsequenz. So blieb es bis zur Pause beim 0:1.
Coach Medeleanu reagierte und stellte um: Peter Graf rückte zu Domenik Kaiser in den Sturm, und der eingewechselte Marko Bilkic übernahm den freien Platz in der Innenverteidigung. Ein anderer Joker stach sofort: Florian Machl. Der Urlaubsrückkehrer stand nicht einmal zwei Minuten auf dem Platz, als er eine Ecke zum 1:1-Ausgleich ins Tor köpfte (47.).
Die Partie wurde nun intensiv und hitzig. Kammerberg wirkte stabil, doch der nächste Wirkungstreffer gehörte erneut Langengeisling: In der 76. Minute traf Maximilian Maier zum 2:1. Medeleanu ärgerte sich dabei über die Entstehung: „Vorher war ein klares Foul, das nicht gepfiffen wurde.“ Insgesamt zeigte sich der Coach unzufrieden mit der Bewertung mancher Zweikämpfe.
Als Bilkic in der 84. Minute eine Zeitstrafe erhielt, schrumpfte die Chance auf einen Punkt. Die SpVgg versuchte noch einmal alles, ein Treffer gelang den Gästen aber nicht mehr. „Ich bin stolz auf meine Jungs. Es war eine unverdiente Niederlage“, bilanzierte Medeleanu nach dem Abpfiff. Dass seine Mannschaft zum ersten Mal seit Wochen ohne Zähler dastand, konnte der Trainer daher nur schwer hinnehmen.