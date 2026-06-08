Schöne Geste in Lachen - Seefeld wahrt Chance - Uster mit Ligaerhalt

Mit einem 2:0-Sieg gegen Uzwil bewahrte sich der FC Seefeld in der Interregio-Gruppe 5 seine Aufstiegschancen. In der Gruppe 3 konnte der bereits als Gruppensieger feststehende FC Thalwil sich im Zürichsee-Derby gegen Lachen/Altendorf deutlich mit 5:0 durchsetzen. Auch Zürich City liess Binningen kaum eine Chance und Uster konnte dank eines 3:0-Heimsieges gegen Allschwil den Klassenerhalt klarmachen. Bülach hingegen verpasste beim 1:3 in Ajoie die Chance, über den Strich zu klettern und ist in der letzten Runde auf Schützenhilfe angewiesen. Red Star unterlag in Liestal und Dübendorf gegen Dornach - trotz ansprechender Leistung beider Teams. Schaffhausen schliesslich gelang gegen Schlusslicht Arbon ein Stängeli.
Thalwil gewinnt Zürichsee-Derby deutlich
Der FC Thalwil hat das Zürichsee-Derby beim FC Lachen/Altendorf mit 5:0 für sich entschieden. Vor rund 300 Zuschauern im Peterswinkel zeigte der bereits feststehende Aufsteiger eine souveräne Leistung, während die Gastgeber trotz der deutlichen Niederlage den Klassenerhalt in der Interregio-Gruppe 3 feiern durften.
Vor dem Anpfiff ehrte Lachen/Altendorf die Gäste mit einem Spalier für den vorzeitig gesicherten Aufstieg in die 1. Liga. Auf dem Platz übernahm Thalwil anschliessend rasch die Initiative und kam bereits in der Anfangsphase zu mehreren guten Möglichkeiten. Die Gastgeber hielten zunächst dagegen und konnten einen frühen Rückstand verhindern.
Nach einer halben Stunde wurde der Druck der Gäste jedoch belohnt. Nach einer Standardsituation landete der Ball einmal mehr vor den Füssen von Adriano Sodano, der zur Führung einschob. Mit dem knappen Vorsprung ging Thalwil in die Pause.
Auch nach dem Seitenwechsel blieb die Mannschaft von Gianni Lavigna die spielbestimmende Equipe. Edis Memic erhöhte nach einem gelungenen Angriff auf 2:0, ehe Geburtstagskind Erlind Gjukaj wenig später den dritten Treffer nachlegte. Lachen/Altendorf fand in dieser Phase kaum noch Wege, um offensiv Akzente zu setzen, blieb aber bis in die Schlussviertelstunde bemüht. Erst in den letzten Minuten fiel das Resultat noch deutlicher aus - dank zwei Jokern. Der zur Halbzeit eingewechselte Yves Meier traf in der 85. Minute zum 4:0, bevor der ebenfalls später dazugestossene Mohammed Akessi kurz darauf den Schlusspunkt setzte.
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Während Thalwil mit dem klaren Auswärtssieg seine starke Saison eindrucksvoll bestätigte, durfte auch Lachen/Altendorf nach Spielschluss aufatmen. Dank der Resultate auf den anderen Plätzen ist der Ligaerhalt bereits vor dem letzten Spieltag gesichert.
Zürich City siegt deutlich
Zürich City fertigte den SC Binningen vor heimischem Publikum mit 4:2 ab. Chancen auf einen Aufstieg als bester Gruppenzweiter aller fünf Interregio-Gruppen können sich die Stadtzürcher dennoch keine mehr machen, da die Konkurrenten in anderen Gruppen ebenfalls siegreich waren und mit einem Punktevorsprung in die letzte Spielrunde gehen.
Nach einer torlosen halben Stunde fielen die Tore auf dem Neudorf im Viertelstundentakt. Joâo Miguel Pereira traf in der 33. Minute zum 1:0. In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit legte Klysman Lucas Lopes nach (45.+1.), nur um gleich nach Wiederanpfiff erneut zu treffen (47.). In der 60. Minute fiel das 4:0 für Zürich City durch Youssouf Sow. Erst in der Schlussphase meldete Binningen sich zurück, mehr als Resultatkosmetik konnten Enea Reimer (76.) und Onat Keles (93.) aber nicht mehr bewerkstelligen.
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Uster sichert sich den Ligaerhalt
Mit einem überzeugenden 3:0-Heimsieg gegen den FC Allschwil hat der FC Uster den Ligaerhalt am zweitletzten Spieltag aus eigener Kraft sichern können.
Die Gastgeber bestimmten die Partie von Beginn an, blieben vor der Pause jedoch ohne Torerfolg. Erst nach dem Seitenwechsel fanden die Ustermer die nötige Durchschlagskraft. Joker Caner Türkmen brachte sein Team in der 72. Minute mit einem sehenswerten Distanzschuss in Führung und legte sieben Zeigerumdrehungen später das 2:0 nach. Allschwil fand auf den Doppelschlag keine Antwort. In der Nachspielzeit sorgte Elia Centoducato für die endgültige Entscheidung und den 3:0-Endstand.
Gross war danach die Erleichterung über den Ligaerhalt beim FCU, besonders beim scheidenden Trainer Etienne Scholz. «Es ist nicht einfach, als Absteiger in eine neue Kabine zu kommen», habe er vor dem Anpfiff auch zu seinen Spielern gesagt, gab Scholz gegenüber «zo-online.ch» zu Protokoll.
Seefeld wahrt seine Aufstiegschancen
Der FC Seefeld hat seine Aufgabe gegen den viertplatzierten FC Uzwil souverän gelöst und sich auf der Lengg mit 2:0 durchgesetzt. Damit bleiben die Stadtzürcher vor der letzten Runde in der Interregio-Gruppe 5 im Aufstiegsrennen.
Die Seefelder traten von Beginn an konzentriert auf und gingen bereits in der 7. Minute in Führung. Xeno Fresneda hatte mit einem präzisen Distanzschuss zur frühen Führung getroffen. Der FCS blieb die spielbestimmende Mannschaft und legte wenig später noch einen drauf: Nach einer gelungenen Kombination behielt Liam Bachmann vor dem Tor die Übersicht und erhöhte in der 19. Minute auf 2:0.
Auch in der Folge kontrollierten die Gastgeber das Geschehen weitgehend. Uzwil fand nur selten Wege durch die kompakte Seefelder Defensive, während die Stadtzürcher dem dritten Treffer mehrfach nahe kamen.
Nach dem Seitenwechsel verwaltete Seefeld den Vorsprung abgeklärt. Die Gäste konnten nur vereinzelt für Gefahr sorgen, während Nachwuchs-Torhüter Max Meier in der Schlussphase mit zwei starken Paraden die weisse Weste seines Teams sicherte.
Mit dem verdienten Heimsieg hält Seefeld den Druck auf Leader Gossau aufrecht. Nur einen Punkt Vorsprung weisen die Ostschweizer auf. Vor der letzten Runde benötigt das Team von der Lengg nun allerdings Schützenhilfe, um den Gruppensieg noch erreichen zu können. Während Seefeld nächsten Samstag auswärts bei Absteiger Chur antritt, spielt Gossau zu Hause gegen das drittplatzierte Weesen. Auch wenn es nicht für den Gruppensieg reichen sollte, so hätte Seefeld mit einem Sieg durchaus Chancen, als bester Gruppenzweiter aller fünf Interregio-Gruppen dennoch aufzusteigen.
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Ein Stängeli für Schaffhausens Reserven
Die Partie zwischen der zweiten Mannschaft des FC Schaffhausen und dem bereits als Abstieger feststehenden FC Arbon hatte Kehraus-Charakter, gewannen die Munotstädter doch mit einem glatten Stängeli - 10:0.
David Petrovic eröffnete das Skore in der 9. Minute. Nikola Dimitrijevic (11.), Enes Alija (18.) und Rayan Reslan (45.+1.) bauten die Führung bis zur Pause weiter aus. Nach dem Seitenwechsel ging es munter weiter - und zwar mit einem lupenreinen Hattrick von Reslan: Er traf in der 62., 67. und 82. Minute. Danach fiel der Gegner vollends auseinander und es waren noch Luhpaty Bryan Mendes (84.), Cédric Handschin (85.) und Mihajlo Krstic (89.) erfolgreich.
Seuzach steigert sich, aber geht leer aus
Bereits vor eineinhalb Wochen wurde die Partie zwischen Balzers und Seuzach ausgetragen. Der Klassenerhalt der Seuzemer stand schon vor dem Anpfiff fest; dass ihre liechtensteinischen Gegner im Aufstiegsrennen kein Wörtchen mehr mitzureden haben werden ebenso. Somit ging es in dieser Begegnung nur noch um Ruhm und Ehre.
Nichtsdestotrotz legten die Liechtensteiner los wie die Feuerwehr: Ein doppelter Pfostentreffer gleich zu Beginn und ein wegen Abseits aberkanntes Tor nach sechs Minuten vermochten Balzers nicht zu bremsen. Nach elf Minuten erzielte Kevin Bentele per Penalty das 1:0 für das Heimteam. Seuzach konnte jedoch postwendend reagieren: In der 17. Minute hämmerte Gabriel Auer den Ball aus 26 Metern in die Maschen.
Danach übernahm Balzers wieder das Zepter und zwar konsequent über deren Express-Spur auf der rechten Seite. Erneut Bentele (31.) und Resandan Yogarajah (43.) schraubten das Resultat vor der Pause auf 3:1 hoch.
Nach dem Seitenwechsel bot sich den Zuschauern ein komplett anderes Bild: Nun spielte nur noch Seuzach - und wurde in der 59. Minute belohnt. Andy Agudelo passte hinter die Abwehr, Patrice Eigenheer schob eiskalt zum 2:3 ein. Die Seuzemer drückten weiter, liessen aber beste Chancen - darunter eine Grosschance aus fünf Metern - ungenutzt. So blieb es bei der knappen Niederlage.
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