 2026-06-03T09:07:03.210Z

Der Spieltag

Schöne Geste in Lachen - Seefeld wahrt Chance - Uster mit Ligaerhalt

2. Liga interregional, Gruppen 3/5: 25. Runde

von Sandra Trupo · Heute, 16:01 Uhr · 0 Leser
Schöne Geste: Vor dem Anpfiff standen die Spieler des FC Lachen/Altendorf für den vorzeitigen Aufsteiger Thalwi Spalier.
Schöne Geste: Vor dem Anpfiff standen die Spieler des FC Lachen/Altendorf für den vorzeitigen Aufsteiger Thalwi Spalier. – Foto: Facebook / FC Lachen/Altendorf

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Mit einem 2:0-Sieg gegen Uzwil bewahrte sich der FC Seefeld in der Interregio-Gruppe 5 seine Aufstiegschancen. In der Gruppe 3 konnte der bereits als Gruppensieger feststehende FC Thalwil sich im Zürichsee-Derby gegen Lachen/Altendorf deutlich mit 5:0 durchsetzen. Auch Zürich City liess Binningen kaum eine Chance und Uster konnte dank eines 3:0-Heimsieges gegen Allschwil den Klassenerhalt klarmachen. Bülach hingegen verpasste beim 1:3 in Ajoie die Chance, über den Strich zu klettern und ist in der letzten Runde auf Schützenhilfe angewiesen. Red Star unterlag in Liestal und Dübendorf gegen Dornach - trotz ansprechender Leistung beider Teams. Schaffhausen schliesslich gelang gegen Schlusslicht Arbon ein Stängeli.

Gruppe 3

Thalwil gewinnt Zürichsee-Derby deutlich
Der FC Thalwil hat das Zürichsee-Derby beim FC Lachen/Altendorf mit 5:0 für sich entschieden. Vor rund 300 Zuschauern im Peterswinkel zeigte der bereits feststehende Aufsteiger eine souveräne Leistung, während die Gastgeber trotz der deutlichen Niederlage den Klassenerhalt in der Interregio-Gruppe 3 feiern durften.

Vor dem Anpfiff ehrte Lachen/Altendorf die Gäste mit einem Spalier für den vorzeitig gesicherten Aufstieg in die 1. Liga. Auf dem Platz übernahm Thalwil anschliessend rasch die Initiative und kam bereits in der Anfangsphase zu mehreren guten Möglichkeiten. Die Gastgeber hielten zunächst dagegen und konnten einen frühen Rückstand verhindern.

Nach einer halben Stunde wurde der Druck der Gäste jedoch belohnt. Nach einer Standardsituation landete der Ball einmal mehr vor den Füssen von Adriano Sodano, der zur Führung einschob. Mit dem knappen Vorsprung ging Thalwil in die Pause.

Auch nach dem Seitenwechsel blieb die Mannschaft von Gianni Lavigna die spielbestimmende Equipe. Edis Memic erhöhte nach einem gelungenen Angriff auf 2:0, ehe Geburtstagskind Erlind Gjukaj wenig später den dritten Treffer nachlegte. Lachen/Altendorf fand in dieser Phase kaum noch Wege, um offensiv Akzente zu setzen, blieb aber bis in die Schlussviertelstunde bemüht. Erst in den letzten Minuten fiel das Resultat noch deutlicher aus - dank zwei Jokern. Der zur Halbzeit eingewechselte Yves Meier traf in der 85. Minute zum 4:0, bevor der ebenfalls später dazugestossene Mohammed Akessi kurz darauf den Schlusspunkt setzte.

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Während Thalwil mit dem klaren Auswärtssieg seine starke Saison eindrucksvoll bestätigte, durfte auch Lachen/Altendorf nach Spielschluss aufatmen. Dank der Resultate auf den anderen Plätzen ist der Ligaerhalt bereits vor dem letzten Spieltag gesichert.

Zürich City siegt deutlich
Zürich City fertigte den SC Binningen vor heimischem Publikum mit 4:2 ab. Chancen auf einen Aufstieg als bester Gruppenzweiter aller fünf Interregio-Gruppen können sich die Stadtzürcher dennoch keine mehr machen, da die Konkurrenten in anderen Gruppen ebenfalls siegreich waren und mit einem Punktevorsprung in die letzte Spielrunde gehen.

Dem Gegner davongetänzelt: Zürich City setzte sich gegen Binningen deutlich mit 4:2 durch.
Dem Gegner davongetänzelt: Zürich City setzte sich gegen Binningen deutlich mit 4:2 durch. – Foto: Kesselmark ¦ frozeninmotion.eu

Nach einer torlosen halben Stunde fielen die Tore auf dem Neudorf im Viertelstundentakt. Joâo Miguel Pereira traf in der 33. Minute zum 1:0. In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit legte Klysman Lucas Lopes nach (45.+1.), nur um gleich nach Wiederanpfiff erneut zu treffen (47.). In der 60. Minute fiel das 4:0 für Zürich City durch Youssouf Sow. Erst in der Schlussphase meldete Binningen sich zurück, mehr als Resultatkosmetik konnten Enea Reimer (76.) und Onat Keles (93.) aber nicht mehr bewerkstelligen.

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Uster sichert sich den Ligaerhalt
Mit einem überzeugenden 3:0-Heimsieg gegen den FC Allschwil hat der FC Uster den Ligaerhalt am zweitletzten Spieltag aus eigener Kraft sichern können.

Die Gastgeber bestimmten die Partie von Beginn an, blieben vor der Pause jedoch ohne Torerfolg. Erst nach dem Seitenwechsel fanden die Ustermer die nötige Durchschlagskraft. Joker Caner Türkmen brachte sein Team in der 72. Minute mit einem sehenswerten Distanzschuss in Führung und legte sieben Zeigerumdrehungen später das 2:0 nach. Allschwil fand auf den Doppelschlag keine Antwort. In der Nachspielzeit sorgte Elia Centoducato für die endgültige Entscheidung und den 3:0-Endstand.

Gross war danach die Erleichterung über den Ligaerhalt beim FCU, besonders beim scheidenden Trainer Etienne Scholz. «Es ist nicht einfach, als Absteiger in eine neue Kabine zu kommen», habe er vor dem Anpfiff auch zu seinen Spielern gesagt, gab Scholz gegenüber «zo-online.ch» zu Protokoll.

Bülach verpasst wichtige Punkte im Abstiegskampf
Etwas anders ist die Gemütslage beim FC Bülach: Die Zürcher Unterländer haben im Kampf um den Ligaerhalt einen Rückschlag hinnehmen müssen und verloren auswärts bei Ajoie-Monterri mit 1:3. Damit bleiben sie vor dem finalen Spieltag unter dem Strich, mit drei Punkten Rückstand auf Allschwil.

Ajoie erwischte den besseren Start und ging bereits in der 3. Minute durch einen Treffer von Danny Rethy Chi in Führung. Nach einer halben Stunde erhöhte Mikail Tuncay Ocal mittels Freistoss auf 2:0. Bülach zeigte jedoch eine schnelle Reaktion: Noah Musolli verkürzte nur wenig später zum 1:2 und brachte sein Team zurück ins Spiel. Die Hoffnung auf eine Wende erhielt kurz vor der Pause allerdings einen Dämpfer. Nach einem Eckball stellte Ajoies Noa Piquerez den Zwei-Tore-Vorsprung wieder her.

Auch nach dem Seitenwechsel gab sich der FC Bülach trotz mehrerer Absenzen und Verletzungen nicht geschlagen. Die Gäste suchten den Anschlusstreffer und kamen zu einigen Möglichkeiten. Die beste Chance vergab Tim Bosshard, dessen Abschluss am Pfosten landete. Auf der anderen Seite verteidigten die Jurassier den Vorsprung geschickt und brachten den Sieg letztlich sicher über die Zeit. Bülach musste anerkennen, dass Ajoie die stärkere Mannschaft war.

Genau diese Stärke könnte den Unterländern aber am letzten Spieltag zugute kommen. Dann tritt Ajoie nämlich vor heimischem Publikum gegen Allschwil an, Bülachs Direktkonkurrenten um den Ligaerhalt. Mit einem Heimsieg gegen das viertplatzierte Liestal will der FCB seine Chance wahren, ist dann aber auf Schützenhilfe angewiesen. Nur wenn Allschwil im Jura verliert, könnte Bülach auf gleich viele Punkte kommen und dank geringerer Strafpunktezahl nochmals den Kopf aus der Schlinge ziehen.

Red Star unterliegt in Liestal
Der FC Red Star hat sich bei eben diesem FC Liestal mit 1:3 geschlagen geben müssen. Trotz eines engagierten Auftritts und einer kämpferischen Leistung über weite Strecken gelang es den Stadtzürchern nicht, Zählbares aus dem Baselbiet mitzunehmen.

Die Rotsterne erwischten den besseren Start und hatten zunächst mehr Ballbesitz sowie Vorteile im Spielaufbau. Die Gastgeber nutzten jedoch ihre Chancen effizienter. In der 31. Minute brachte Kevin Schreiber den FC Liestal per Foulpenalty in Führung. Kurz vor der Pause legte derselbe Spieler nach einem schnellen Angriff das 2:0 nach.

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Nach dem Seitenwechsel blieb die Partie lange offen. Red Star hielt dagegen und suchte den Anschlusstreffer, während Liestal auf die Entscheidung lauerte. Diese fiel in der 80. Minute, als Alex Riccio nach einem Eckball zum 3:0 traf.

Die Stadtzürcher gaben sich dennoch nicht auf und wurden wenig später für ihren Einsatz belohnt. Gérard Sigg verkürzte nach einem Freistoss auf 1:3 und sorgte damit für den Schlusspunkt einer insgesamt ausgeglichenen Partie, in der das Resultat etwas deutlicher ausfiel als die Kräfteverhältnisse auf dem Platz.

Dübendorf verliert trotz ansprechender Leistung
Für den bereits als Absteiger feststehenden FC Dübendorf hatte die Interregio-Partie gegen den zweitplatzierten SC Dornach sportlich keine Bedeutung mehr. Dennoch schmerzte die knappe 2:3-Niederlage den abtretenden Trainer Shaip Krasniqi, der nach dem Spiel vom Heimpublikum verabschiedet wurde: «Es ist egal, wo du in der Tabelle stehst, als Fussballer willst du immer gewinnen», sagte er gegenüber «zo-online.ch».

Besonders bitter sei gewesen, dass sein Team über weite Strecken die spielbestimmende Mannschaft gewesen sei und sich insgesamt mehr Torchancen erarbeitet habe als der Gegner. Dass daraus erneut zu wenig Zählbares resultierte, steht sinnbildlich für die ganze Saison: «Wir schiessen viel zu wenige Tore.»

Dornach war nach 23 Minuten durch Hamed Sako in Führung gegangen. Nach dem Seitenwechsel hatte jedoch der FCD das Zepter übernommen und die Partie mit Toren von Adam Radi (65.) und Lorenzo Giorgi (70.) gedreht. Dasselbe gelang danach jedoch auch den Gästen aus Solothurn: Zuerst Ardit Gashi (79.) und in der Nachspielzeit Samir Nouicer (91.) liessen die Dübendorfer einmal mehr mit hängenden Köpfen vom Platz gehen.

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Gruppe 5

Seefeld wahrt seine Aufstiegschancen
Der FC Seefeld hat seine Aufgabe gegen den viertplatzierten FC Uzwil souverän gelöst und sich auf der Lengg mit 2:0 durchgesetzt. Damit bleiben die Stadtzürcher vor der letzten Runde in der Interregio-Gruppe 5 im Aufstiegsrennen.

Die Seefelder traten von Beginn an konzentriert auf und gingen bereits in der 7. Minute in Führung. Xeno Fresneda hatte mit einem präzisen Distanzschuss zur frühen Führung getroffen. Der FCS blieb die spielbestimmende Mannschaft und legte wenig später noch einen drauf: Nach einer gelungenen Kombination behielt Liam Bachmann vor dem Tor die Übersicht und erhöhte in der 19. Minute auf 2:0.

Auch in der Folge kontrollierten die Gastgeber das Geschehen weitgehend. Uzwil fand nur selten Wege durch die kompakte Seefelder Defensive, während die Stadtzürcher dem dritten Treffer mehrfach nahe kamen.

Aufgabe souverän gelöst: Seefeld siegt gegen Uzwil und darf weiter vom Aufstieg träumen.
Aufgabe souverän gelöst: Seefeld siegt gegen Uzwil und darf weiter vom Aufstieg träumen. – Foto: Shot by Shen

Nach dem Seitenwechsel verwaltete Seefeld den Vorsprung abgeklärt. Die Gäste konnten nur vereinzelt für Gefahr sorgen, während Nachwuchs-Torhüter Max Meier in der Schlussphase mit zwei starken Paraden die weisse Weste seines Teams sicherte.

Mit dem verdienten Heimsieg hält Seefeld den Druck auf Leader Gossau aufrecht. Nur einen Punkt Vorsprung weisen die Ostschweizer auf. Vor der letzten Runde benötigt das Team von der Lengg nun allerdings Schützenhilfe, um den Gruppensieg noch erreichen zu können. Während Seefeld nächsten Samstag auswärts bei Absteiger Chur antritt, spielt Gossau zu Hause gegen das drittplatzierte Weesen. Auch wenn es nicht für den Gruppensieg reichen sollte, so hätte Seefeld mit einem Sieg durchaus Chancen, als bester Gruppenzweiter aller fünf Interregio-Gruppen dennoch aufzusteigen.

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Ein Stängeli für Schaffhausens Reserven
Die Partie zwischen der zweiten Mannschaft des FC Schaffhausen und dem bereits als Abstieger feststehenden FC Arbon hatte Kehraus-Charakter, gewannen die Munotstädter doch mit einem glatten Stängeli - 10:0.

David Petrovic eröffnete das Skore in der 9. Minute. Nikola Dimitrijevic (11.), Enes Alija (18.) und Rayan Reslan (45.+1.) bauten die Führung bis zur Pause weiter aus. Nach dem Seitenwechsel ging es munter weiter - und zwar mit einem lupenreinen Hattrick von Reslan: Er traf in der 62., 67. und 82. Minute. Danach fiel der Gegner vollends auseinander und es waren noch Luhpaty Bryan Mendes (84.), Cédric Handschin (85.) und Mihajlo Krstic (89.) erfolgreich.

Seuzach steigert sich, aber geht leer aus
Bereits vor eineinhalb Wochen wurde die Partie zwischen Balzers und Seuzach ausgetragen. Der Klassenerhalt der Seuzemer stand schon vor dem Anpfiff fest; dass ihre liechtensteinischen Gegner im Aufstiegsrennen kein Wörtchen mehr mitzureden haben werden ebenso. Somit ging es in dieser Begegnung nur noch um Ruhm und Ehre.

Nichtsdestotrotz legten die Liechtensteiner los wie die Feuerwehr: Ein doppelter Pfostentreffer gleich zu Beginn und ein wegen Abseits aberkanntes Tor nach sechs Minuten vermochten Balzers nicht zu bremsen. Nach elf Minuten erzielte Kevin Bentele per Penalty das 1:0 für das Heimteam. Seuzach konnte jedoch postwendend reagieren: In der 17. Minute hämmerte Gabriel Auer den Ball aus 26 Metern in die Maschen.

​Danach übernahm Balzers wieder das Zepter und zwar konsequent über deren Express-Spur auf der rechten Seite. Erneut Bentele (31.) und Resandan Yogarajah (43.) schraubten das Resultat vor der Pause auf 3:1 hoch.

​Nach dem Seitenwechsel bot sich den Zuschauern ein komplett anderes Bild: Nun spielte nur noch Seuzach - und wurde in der 59. Minute belohnt. Andy Agudelo passte hinter die Abwehr, Patrice Eigenheer schob eiskalt zum 2:3 ein. Die Seuzemer drückten weiter, liessen aber beste Chancen - darunter eine Grosschance aus fünf Metern - ungenutzt. So blieb es bei der knappen Niederlage.

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