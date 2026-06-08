Schöne Geste in Lachen - Seefeld wahrt Chance - Uster mit Ligaerhalt

Bülach verpasst wichtige Punkte im Abstiegskampf

Etwas anders ist die Gemütslage beim FC Bülach: Die Zürcher Unterländer haben im Kampf um den Ligaerhalt einen Rückschlag hinnehmen müssen und verloren auswärts bei Ajoie-Monterri mit 1:3. Damit bleiben sie vor dem finalen Spieltag unter dem Strich, mit drei Punkten Rückstand auf Allschwil.

Ajoie erwischte den besseren Start und ging bereits in der 3. Minute durch einen Treffer von Danny Rethy Chi in Führung. Nach einer halben Stunde erhöhte Mikail Tuncay Ocal mittels Freistoss auf 2:0. Bülach zeigte jedoch eine schnelle Reaktion: Noah Musolli verkürzte nur wenig später zum 1:2 und brachte sein Team zurück ins Spiel. Die Hoffnung auf eine Wende erhielt kurz vor der Pause allerdings einen Dämpfer. Nach einem Eckball stellte Ajoies Noa Piquerez den Zwei-Tore-Vorsprung wieder her.

Auch nach dem Seitenwechsel gab sich der FC Bülach trotz mehrerer Absenzen und Verletzungen nicht geschlagen. Die Gäste suchten den Anschlusstreffer und kamen zu einigen Möglichkeiten. Die beste Chance vergab Tim Bosshard, dessen Abschluss am Pfosten landete. Auf der anderen Seite verteidigten die Jurassier den Vorsprung geschickt und brachten den Sieg letztlich sicher über die Zeit. Bülach musste anerkennen, dass Ajoie die stärkere Mannschaft war.

Genau diese Stärke könnte den Unterländern aber am letzten Spieltag zugute kommen. Dann tritt Ajoie nämlich vor heimischem Publikum gegen Allschwil an, Bülachs Direktkonkurrenten um den Ligaerhalt. Mit einem Heimsieg gegen das viertplatzierte Liestal will der FCB seine Chance wahren, ist dann aber auf Schützenhilfe angewiesen. Nur wenn Allschwil im Jura verliert, könnte Bülach auf gleich viele Punkte kommen und dank geringerer Strafpunktezahl nochmals den Kopf aus der Schlinge ziehen.

Red Star unterliegt in Liestal

Der FC Red Star hat sich bei eben diesem FC Liestal mit 1:3 geschlagen geben müssen. Trotz eines engagierten Auftritts und einer kämpferischen Leistung über weite Strecken gelang es den Stadtzürchern nicht, Zählbares aus dem Baselbiet mitzunehmen.

Die Rotsterne erwischten den besseren Start und hatten zunächst mehr Ballbesitz sowie Vorteile im Spielaufbau. Die Gastgeber nutzten jedoch ihre Chancen effizienter. In der 31. Minute brachte Kevin Schreiber den FC Liestal per Foulpenalty in Führung. Kurz vor der Pause legte derselbe Spieler nach einem schnellen Angriff das 2:0 nach.

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Nach dem Seitenwechsel blieb die Partie lange offen. Red Star hielt dagegen und suchte den Anschlusstreffer, während Liestal auf die Entscheidung lauerte. Diese fiel in der 80. Minute, als Alex Riccio nach einem Eckball zum 3:0 traf.

Die Stadtzürcher gaben sich dennoch nicht auf und wurden wenig später für ihren Einsatz belohnt. Gérard Sigg verkürzte nach einem Freistoss auf 1:3 und sorgte damit für den Schlusspunkt einer insgesamt ausgeglichenen Partie, in der das Resultat etwas deutlicher ausfiel als die Kräfteverhältnisse auf dem Platz.

Dübendorf verliert trotz ansprechender Leistung

Für den bereits als Absteiger feststehenden FC Dübendorf hatte die Interregio-Partie gegen den zweitplatzierten SC Dornach sportlich keine Bedeutung mehr. Dennoch schmerzte die knappe 2:3-Niederlage den abtretenden Trainer Shaip Krasniqi, der nach dem Spiel vom Heimpublikum verabschiedet wurde: «Es ist egal, wo du in der Tabelle stehst, als Fussballer willst du immer gewinnen», sagte er gegenüber «zo-online.ch».

Besonders bitter sei gewesen, dass sein Team über weite Strecken die spielbestimmende Mannschaft gewesen sei und sich insgesamt mehr Torchancen erarbeitet habe als der Gegner. Dass daraus erneut zu wenig Zählbares resultierte, steht sinnbildlich für die ganze Saison: «Wir schiessen viel zu wenige Tore.»

Dornach war nach 23 Minuten durch Hamed Sako in Führung gegangen. Nach dem Seitenwechsel hatte jedoch der FCD das Zepter übernommen und die Partie mit Toren von Adam Radi (65.) und Lorenzo Giorgi (70.) gedreht. Dasselbe gelang danach jedoch auch den Gästen aus Solothurn: Zuerst Ardit Gashi (79.) und in der Nachspielzeit Samir Nouicer (91.) liessen die Dübendorfer einmal mehr mit hängenden Köpfen vom Platz gehen.