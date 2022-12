Schöne Bescherung: Hürzeler offiziell "Chef" auf St. Pauli Zweitligist beendet Trainersuche und schenkt dem ehemaligen Spielertrainer des FC Pipinsried das Vertrauen

Schöne Bescherung für Fabian Hürzeler ! Einen Tag vor Weihnachten hat der FC St. Pauli den 29-jährigen Münchner, der in Houston im US-Bundesstaat Texas zur Welt kam, zum Cheftrainer befördert. Hürzeler, der bislang nur als Spielertrainer beim Regionalligisten FC Pipinsried in der Hauptverantwortung stand, soll den Zweitligisten aus Hamburg vor dem Sturz in die 3. Liga bewahren. Nach der Trennung von Timo Schultz Anfang Dezember fungierte Hürzeler zunächst als Interimstrainer. Der Verein suchte in alle Richtungen nach einem neuen Cheftrainer - und wurde nun doch in den eigenen Reihen fündig.

"Fabian hat in seiner Zeit als Co-Trainer und Interims-Cheftrainer gezeigt, dass er sehr strukturiert die Herausforderungen anpackt und konkrete Lösungen anbietet. Wir haben verschiedene Optionen geprüft und sind der Überzeugung, dass Fabian in dieser Situation die optimale Besetzung für uns ist", wird Sportchef Andreas Bornemann in einem offiziellen Pressestatement auf der Homepage der Kiez-Kicker zitiert.





Am Mittwoch in einem Testspiel hatte St. Pauli unter der Regie von Fabian Hürzeler überzeugen können und zog gegen den überraschend starken Bundesligisten Union Berlin nur knapp mit 2:3 den Kürzeren. Ob der Auftritt letztlich den Ausschlag pro Hürzeler gab, ist nicht überliefert. "Es ist ein Privileg hier arbeiten zu können. Ich habe riesige Lust auf die Arbeit und bin davon überzeugt, dass wir mit Geschlossenheit und Intensität wieder erfolgreich sein werden. Alle ziehen super mit und zeigen, dass sie es besser machen wollen. Wir sehen die Vorbereitungszeit als Chance, klare Abläufe auf dem Platz zu trainieren", lässt Fabian Hürzeler wissen. Nach der kurzen Weihnachtspause geht`s am 4. Januar mit dem Testspiel beim SV Werder Bremen weiter. Am 29. Januar steht dann die Feuertaufe für Hürzeler an, wenn der FC St. Pauli mit dem Auswärtsspiel beim 1. FC Nürnberg in die restliche Saison der 2. Liga startet.