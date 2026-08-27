Schönbrunner Comback-Qualitäten

– Foto: Steffen Breitung

Von Beginn an entwickelte sich der erwartete offene Schlagabtausch. Beide Teams suchten den Weg nach vorne, zunächst jedoch ohne die ganz großen Möglichkeiten. Das änderte sich in der 13. Minute: Nach einem Ballverlust im Schönbrunner Mittelfeld schalteten die Gäste schnell um, ließen den Ball gut durch die eigenen Reihen laufen und Adrian Enke vollendete zur Führung. Keine Minute später schlug Schierschnitz erneut zu. Ein langer Ball hebelte die Schönbrunner Hintermannschaft aus, Martin Gelbricht war frei durch und ließ Keeper Nick Hofmann im Eins-gegen-eins keine Chance – 0:2. Der Doppelschlag zeigte zunächst Wirkung. Erst nach rund einer halben Stunde fand Schönbrunn wieder besser in die Partie. Der früh eingewechselte Marc-Andre Möhring zwang Gästekeeper Karl Schindhelm mit einem wuchtigen Abschluss zu einer Parade. Kurz darauf hatte Tino Luther den Anschlusstreffer auf dem Fuß, scheiterte aber am Pfosten. Kurz vor der Pause erarbeitete sich der Angreifer selbst die nächste große Gelegenheit, brachte den Ball vor dem leeren Tor jedoch nicht im Netz unter. Gerade Luther hätten seine Mitspieler an diesem Sonntag besonders gerne jubeln sehen: Der Schönbrunner Sturmführer war erst in der Nacht zuvor Vater eines Sohnes geworden. Herzlichen Glückwunsch an die junge Familie! Doch auch Schierschnitz hätte vor der Pause nachlegen können. Hofmann verhinderte mit einer starken Parade zunächst das mögliche 0:3, ehe Maurizio Döring den Nachschuss auf der Torlinie klärte.

Nach dem Seitenwechsel kam Schönbrunn mit deutlich mehr Schwung aus der Kabine. Trainer Jens Kirchner brachte Patrick Habedank – und der Joker stach nahezu sofort. Mit erst seinem dritten Ballkontakt zog Habedank von der rechten Seite ab und setzte den Ball sehenswert in den Winkel zum 1:2. Wenig später war die Partie wieder völlig offen: Björn Betz trat aus rund 17 Metern zum Freistoß an und versenkte den Ball zum 2:2 im Netz. Nun entwickelte sich endgültig ein Spiel mit offenem Visier. Schierschnitz blieb gefährlich, doch auch Schönbrunn hatte mehrfach die Führung vor Augen. Bei einer Großchance war das Gästetor bereits verwaist, allerdings behinderten sich die Schönbrunner Angreifer gegenseitig und ließen die Möglichkeit liegen. Als vieles bereits auf eine Punkteteilung hindeutete, schlug der Torschützenkönig der vergangenen Saison zu. Tino Luther brachte den Ball per Flanke in den Strafraum, wo Robin Greiner zur Stelle war und zum viel umjubelten 3:2 vollendete.