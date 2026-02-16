Schönbrunn: Bauer wirft überraschend das Handtuch Der 32-jährige Spielercoach des Kreisklassisten hat während der Vorbereitungsphase hingeworfen +++ Simon Küblböck springt als Interimstrainer ein von Thomas Seidl · Heute, 13:20 Uhr · 0 Leser

Torsten Bauer (li.) hat sein Traineramt bei der DJK-SG Schönbrunn abgegeben – Foto: Peter Solek

Sportlich steht die DJK SG Schönbrunn in der Kreisklasse Passau / Freyung wahrlich nicht schlecht da. Der Rangfünfte gehört zum Kreis der vier Mannschaften, die sich im Frühjahr die Vizemeisterschaft unter sich ausmachen werden. Trotzdem hat es bei den Lusenkickern hinter den Kulissen gekracht, denn der erst im vergangenen Sommer verpflichtete Spielertrainer Torsten Bauer hat fünf Wochen vor dem Start der Restrückrunde seinen Dienst quittiert. Zum Interimstrainer hat der Verein Simon Küblböck gemacht, der seit Jahren ein absoluter Leistungsträger der Gelb-Weißen ist.

"Am vergangenen Donnerstag ist Torsten von seiner Trainerposition zurückgetreten. Er hat u uns mitgeteilt, dass er aus vielerlei Gründen diese Entscheidung trifft. Ausschlaggebend ist aber die sportliche Entwicklung in diesem Kalenderjahr und - so wie er empfindet - die mangelnde Einstellung von einigen Spielern", informiert Schönbrunns Sportlicher Leiter Alexander Pauli.







"Von Vereinsseite lässt sich sagen, dass die Vorbereitung erst seit knapp zwei Wochen läuft. Mehrere Spieler, insbesondere aus dem Kader der ersten Mannschaft, plagen sich noch mit alten Blessuren herum und auch eine Krankheitswelle hat uns erwischt. Dementsprechend war der Kader im Training bisher sehr dünn und das Testspiel gegen Perlesreut musste abgesagt werden. Sicherlich könnte der aktuelle körperliche Zustand des einen oder anderen Akteurs etwas besser sein. Für uns ist das Thema allerdings abgehakt und wir konnten innerhalb von 24 Stunden nach dem Rücktritt ein williges sowie engagiertes Trainerteam zusammenstellen", lässt Pauli wissen und führt weiter aus: "Wir sind zu 100 Prozent überzeugt, dass eine interne Übergangslösung für uns die beste Lösung ist. Simon Küblböck übernimmt gemeinsam mit Andreas Pauli und Bastian Poxleitner als gleichberechtigtes Trainerteam die Mannschaft. Wir werden jetzt versuchen, wieder Struktur in unsere Mannschaft zu bringen. Durch den frühen Wechsel in der Vorbereitung kann man es fast auch nochmal einen kleinen Neuanfang nennen. Wir wollen uns bis zum Sommer bestmöglich für die neue Saison ausrichten und werden dann mit einem neuen Trainer in die kommende Spielzeit gehen."