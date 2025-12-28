Schönbronn fegt durch Neubulach – VfL Stammheim hält stand

Der SV-Cup in Neubulach kennt am zweiten Turniertag keine Schonung. In der Sporthalle wird weiter ohne Bande gespielt, mit Seitenaus, 14 Minuten pro Partie – ein Format, das jede Unsauberkeit gnadenlos aufdeckt. Am heutigen Sonntag standen die Gruppen 3 und 4 auf dem Programm. In Gruppe 4 setzte der SV Schönbronn ein klares Zeichen mit maximaler Punktausbeute und einem Torverhältnis, das die Halle in Bewegung hielt. In Gruppe 3 behauptete sich der VfL Stammheim in einem engen Rennen gegen den SV Gültlingen, während dahinter jeder Treffer über Plätze und Stimmung entschied.

Gruppe 4: Schönbronn setzt die Messlatte brutal hoch Der SV Schönbronn war in Gruppe 4 nicht nur Sieger, sondern Taktgeber. Drei klare Ergebnisse ragen heraus: ein 11:0 gegen CP Ebhausen, ein 5:2 gegen die SG Teinachtal und ein 4:1 gegen den TSV Haiterbach. Schon zum Auftakt gegen die SpVgg Holzgerlingen gewann Schönbronn 5:3. Vier Spiele, vier Siege: zwölf Punkte, 25:6 Tore. Das ist in einem 14-Minuten-Format keine Momentaufnahme, sondern ein Statement, das jeder Gegner spürt.

Rahmen und Rhythmus: 14 Minuten, Seitenaus, kein doppelter Boden Wer in Neubulach zu lange nachdenkt, verliert den Ball – und oft sofort den Zugriff aufs Spiel. Ohne Bande springt nichts zurück, jeder Ball ins Seitenaus wird zur Zäsur. Genau diese Härte prägt den SV-Cup und macht die Spiele so aufgeladen: Es bleibt wenig Zeit, Fehler zu reparieren, und noch weniger Zeit, sich zu sammeln. Das Turnier läuft vom 27. bis 30. Dezember, der Sonntag lieferte nun den zweiten Akt der Vorrunde.

Holzgerlingen bleibt dran und findet Lösungen

Die SpVgg Holzgerlingen ging als Zweiter der Gruppe 4 ins Ziel – mit neun Punkten und 13:10 Toren. Der Auftakt gegen Schönbronn endete zwar 3:5, doch Holzgerlingen stabilisierte sich danach: 3:2 gegen CP Ebhausen, 3:2 gegen die SG Teinachtal und zum Abschluss ein 4:1 gegen den TSV Haiterbach. In dieser Gruppe, in der sich Spiele schnell drehen können, war das die Form von Konstanz, die in Richtung K.-o.-Runde trägt.

Haiterbach und Teinachtal: Zwischen Sieg und Gegenwind

Der TSV Haiterbach sammelte sechs Punkte bei 11:10 Toren. Nach dem 3:1 gegen die SG Teinachtal und dem 6:1 gegen CP Ebhausen stand das Team stabil, doch die Niederlagen gegen Schönbronn (1:4) und Holzgerlingen (1:4) bremsten den Lauf. Die SG Teinachtal blieb mit drei Punkten und 13:11 Toren hinter den Erwartungen der eigenen Offensivzahlen zurück: Ein 8:0 gegen CP Ebhausen zeigte die Durchschlagskraft, doch die Spiele gegen Haiterbach (1:3), Holzgerlingen (2:3) und Schönbronn (2:5) kippten zu oft gegen sie.

CP Ebhausen erlebt die Härte dieses Turniers

Für CP Ebhausen war der Sonntag ein schwerer Gang. Vier Niederlagen, 3:28 Tore, null Punkte: Das 0:11 gegen Schönbronn und das 0:8 gegen Teinachtal stehen exemplarisch für einen Tag, an dem die Gegner keine Nachsicht kannten und jeder Ballverlust sofort bestraft wurde.

Gruppe 3: Stammheim oben – Gültlingen dicht im Nacken

In Gruppe 3 entstand ein Duell an der Spitze, das bis zum letzten Spielzug nachwirkte. Der VfL Stammheim holte zehn Punkte und steht mit 14:7 Toren auf Platz eins. Auffällig: Stammheim erlaubte sich früh ein 1:1 gegen den SC Neubulach II, blieb danach aber standfest, gewann 4:2 gegen die Spvgg Freudenstadt II und setzte im direkten Duell gegen den SV Gültlingen das Zeichen: 3:2. Zum Abschluss folgte ein deutliches 6:2 gegen die SG Egenhausen/Wart-Ebershardt II – das Ergebnis, das die Tabellenführung absicherte.

Gültlingen sammelt Tore und Druck – und verpasst doch Platz eins

Der SV Gültlingen spielte eine starke Gruppenphase, blieb aber knapp hinter Stammheim. Neun Punkte und 14:6 Tore zeigen die Qualität. Der 6:1-Auftaktsieg gegen die SG Egenhausen/Wart-Ebershardt II war ein Wuchtstart, es folgten ein 2:1 gegen Freudenstadt II und ein 4:1 gegen den SC Neubulach II. Nur das 2:3 gegen Stammheim setzte den kleinen Unterschied, der am Ende über Rang eins oder zwei entscheidet.

Egenhausen/Wart-Ebershardt II fängt sich spät, Neubulach II bleibt in Schlagdistanz

Die SG Egenhausen/Wart-Ebershardt II holte sechs Punkte bei 8:14 Toren. Der 3:1-Sieg gegen den SC Neubulach II und das 2:1 gegen Freudenstadt II hielten das Team im Rennen, doch die Niederlagen gegen Gültlingen (1:6) und Stammheim (2:6) drückten das Torverhältnis. Der SC Neubulach II kam auf vier Punkte und 5:8 Tore, spielte 1:1 gegen Stammheim, gewann 2:0 gegen Freudenstadt II – ließ aber gegen Egenhausen/Wart-Ebershardt II (1:3) und Gültlingen (1:4) zu viel liegen.

Freudenstadt II bleibt ohne Punkte

Die Spvgg Freudenstadt II musste vier Niederlagen hinnehmen und schloss die Gruppe 3 mit 4:10 Toren und null Punkten ab. Einzelne Treffer reichten nicht, um das Turnierformat mit seinen schnellen Umschaltmomenten zu bändigen.

Ausblick: Neue Gruppen, neue Bühne – und nur dort zählen Uhrzeiten

Am morgigen Montag, 29. Dezember 2025, geht der SV-Cup in Neubulach in die nächste Stufe. Dann stehen weitere Begegnungen an, beginnend um 16 Uhr mit FV Calw gegen SC Neubulach.