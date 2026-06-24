Schönberg stellt sich komplett neu auf: Hobelsberger wird Trainer Der junge Coach wechselt von der U19 des SV Schalding-Heining zum Kreisliga-Absteiger, in dessen Kader sich einiges getan hat von Thomas Seidl · Heute, 12:55 Uhr · 0 Leser

Julian Hobelsberger (zweiter von rechts) soll den TSV Schönberg wieder in die Erfolgsspur bringen – Foto: Verein

Der TSV Schönberg hat eine turbulente Saison hinter sich, die in dem Abstieg aus der Kreisliga ihren negativen Höhepunkt hatte. In der Sommerpause wurde der Reset-Knopf gedrückt und es gibt auf allen Ebenen Veränderungen. Neuer Coach ist Julian Hobelsberger, der in den vergangenen Jahren die A-Junioren des SV Schalding-Heining coachte. Mit Benedikt Stöckl, der zuletzt beim SV Neuhausen/Offenberg aktiv war, kehrt zudem ein alter Bekannter zurück. Der 33-jährige Routinier wird - ebenso wie Mittelfeld-Stratege Argjent Mustafa - als spielender Co-Trainer fungieren.

Im Kader hat sich ebenfalls einiges getan. Stammkräfte wie Legionär Martin Stochl (SpVgg Kirchdorf-Eppenschlag) und Dominik Ahmeti (SC Zwiesel) haben den Verein verlassen. Von Torjäger Toni Makowski hatte sich der Verein schon im Winter getrennt. Stattdessen wird künftig noch stärker auf die Jugend gesetzt. Mit Paul Stöger, Simon Müller, Joshua Wolf, Uli Denk, Severin Beckert, Adrian Krenn und Jonas Stadler rücken sieben Youngsters aus dem eigenen Nachwuchs in den Herrenbereich auf. Neben Stöckl haben sich außerdem Thoms Kapfenberger (TSV Klingenbrunn), Lukas Barth (SG Thurmansbang / Saldenburg), Torhüter Jonas Wagner (SV Hutthurm) sowie Neueinsteiger Sebastian Gronewald dem Klub angeschlossen.







Im Kader gibt es viele neue Gesichter – Foto: Verein









In der Führungsetage gibt es auch zahlreiche Neuheiten. Die sportliche Leitung liegt ab sofort in den Händen von Felix Kern, Oliver Krieger und Matthias Schreindl. Die Aufgaben des Teammanagers übernimmt Bastian Killinger. Die zweite Mannschaft wird von Andre Tolksdorf gecoacht. "Die alte Saison ist abgehakt und frischer Wind wird uns guttun. Unter dem Motto: "Schönberger Jungs" haben wir uns neu ausgerichtet und starten wir mit zwei aufstiegsberechtigten Herrenmannschaften in die Saison 2026/27", berichtet Abteilungsleiter Herbert Kern.





