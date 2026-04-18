Schönberg: Spartenboss Kern erklärt Trainerrücktritt

Fünf Spiele, ein Punkt bei einem Torverhältnis 5:17! Die Frühjahrsbilanz des Kreisligisten TSV Schönberg ist erschreckend und hat das Abrutschen auf Tabellenplatz 13 zur Folge, der am Saisonende den direkten Abstieg bedeuten würde. Schönbergs Fußballchef Herbert Kern, der seit dem Spätherbst als Interimscoach fungiert, hat nun seine persönlichen Konsequenzen aus der Misere gezogen und seinen (Trainer-)Posten mit sofortiger Wirkung zur Verfügung gestellt. Am Samstag-Nachmittag kassierten Killinger, Nickl und Kameraden - trotz einer frühen Führung - im Heimspiel gegen den Neuling DJK-SV Dorfbach eine empfindliche 2:5-Heimpleite.
"Nach den enttäuschenden Leistungen der letzten Wochen ist bei mir der Punkt gekommen, an dem ich mich selbst hinterfragen musste. Als Trainer bin ich verantwortlich für die Auftritte der Mannschaft und die waren nach der Winterpause alles andere als positiv. Daher bin ich der Meinung, dass das Team für den Saisonendspurt nochmal einen anderen Impuls braucht", informiert Herbert Kern. Bis auf Weiteres wird Bernhard Obermeier die Mannschaft anleiten. Das TSV-Urgestein wurde in der Winterpause als Unterstützung für Kern installiert.