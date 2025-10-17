Schönberg: Mario Walter-Kern ist von Bord gegangen

Mario Walter-Kern hat beim TSV Schönberg seinen Dienst quittiert – Foto: Karl-Heinz Hönl

In zwei Amtsperioden hat Mario Walter-Kern den TSV Schönberg insgesamt sechseinhalb Jahre gecoacht, ist mit dem Klub aus dem Landkreis Freyung-Grafenau in dieser Zeit zweimal in die Kreisliga aufgestiegen und musste auch einen Abstieg mitmachen. In der laufenden Runde sieht es für Nickl, Lang & Co. ebenfalls nicht gut aus, denn nach inzwischen sechs sieglosen Begegnungen in Folge belegt man einen Abstiegsrang. Der Negativlauf ist nicht ohne Folgen geblieben, denn der 46-jährige Übungsleiter, der auch schon U19-Chefanweiser und Co-Trainer der Herren-Regionalligatruppe des SV Schalding-Heining war, hat sein Amt bereits vergangene Woche niedergelegt. Thomas Schwarz, der gemeinsam mit Walter-Kern eine Trainer-Doppelspitze bildete, wird das Team nun - mit Unterstützung von Sportchef Herbert Kern - anführen. Im Kellerduell gegen den Landkreiskontrahenten SV Hohenau folgte jedoch die nächste Enttäuschung. Auf heimischen Geläuf musste sich Schönberg gegen das Schlusslicht mit einem mageren 1:1-Remis zufrieden geben.

"Nach reiflicher Überlegung habe ich mich entschieden, mein Amt als Trainer in Schönberg niederzulegen. Diese Entscheidung ist mir alles andere als leicht gefallen, da mir die Mannschaft und der Verein sehr am Herzen liegen. In den vergangenen Monaten und Jahren haben wir gemeinsam viele positive Momente erlebt, aber auch herausfordernde Phasen durchgestanden. Ich bin dankbar für das Vertrauen, die Unterstützung und den Einsatz jedes Einzelnen – sowohl auf als auch neben dem Platz. Dennoch bin ich zu dem Entschluss gekommen, dass es für die Mannschaft und mich der richtige Zeitpunkt ist. Ich wünsche dem Team viel Erfolg und alles Gute für die Zukunft. Mein besonderer Dank gilt den Spielern und den Verantwortlichen, die unsere gemeinsame Zeit begleitet und geprägt haben", gibt Mario Walter-Kern zu Protokoll.







Thomas Schwarz hat die schwere Mission, die TSV-Truppe wieder auf Kurs zu bringen – Foto: Bernhard Enzesberger