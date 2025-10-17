Schönberg: Mario Walter-Kern ist von Bord gegangen

In zwei Amtsperioden hat Mario Walter-Kern den TSV Schönberg insgesamt sechseinhalb Jahre gecoacht, ist mit dem Klub aus dem Landkreis Freyung-Grafenau in dieser Zeit zweimal in die Kreisliga aufgestiegen und musste auch einen Abstieg mitmachen. In der laufenden Runde sieht es für Nickl, Lang & Co. ebenfalls nicht gut aus, denn nach inzwischen sechs sieglosen Begegnungen in Folge belegt man einen Abstiegsrang. Der Negativlauf ist nicht ohne Folgen geblieben, denn der 46-jährige Übungsleiter, der auch schon U19-Chefanweiser und Co-Trainer der Herren-Regionalligatruppe des SV Schalding-Heining war, hat sein Amt bereits vergangene Woche niedergelegt. Thomas Schwarz, der gemeinsam mit Walter-Kern eine Trainer-Doppelspitze bildete, wird das Team nun - mit Unterstützung von Sportchef Herbert Kern - anführen. Im Kellerduell gegen den Landkreiskontrahenten SV Hohenau folgte jedoch die nächste Enttäuschung. Auf heimischen Geläuf musste sich Schönberg gegen das Schlusslicht mit einem mageren 1:1-Remis zufrieden geben.
"Nach reiflicher Überlegung habe ich mich entschieden, mein Amt als Trainer in Schönberg niederzulegen. Diese Entscheidung ist mir alles andere als leicht gefallen, da mir die Mannschaft und der Verein sehr am Herzen liegen. In den vergangenen Monaten und Jahren haben wir gemeinsam viele positive Momente erlebt, aber auch herausfordernde Phasen durchgestanden. Ich bin dankbar für das Vertrauen, die Unterstützung und den Einsatz jedes Einzelnen – sowohl auf als auch neben dem Platz. Dennoch bin ich zu dem Entschluss gekommen, dass es für die Mannschaft und mich der richtige Zeitpunkt ist. Ich wünsche dem Team viel Erfolg und alles Gute für die Zukunft. Mein besonderer Dank gilt den Spielern und den Verantwortlichen, die unsere gemeinsame Zeit begleitet und geprägt haben", gibt Mario Walter-Kern zu Protokoll.
"Mario war nicht nur Trainer der Mannschaft, sondern er ist und lebt den TSV Schönberg. Somit war es sein Entschluss, das Trainer-Amt niederzulegen und somit auch die sportliche Verantwortung. Er wird der TSV-Familie weiter treu bleiben. In welcher Funktion oder Tätigkeit bleibt noch offen. Wir als Verantwortliche bedanken uns bei ihm für seine hervorragende Arbeit und seine Unterstützung zum gesamten Verein. Die Zeit ist gekommen, um die Spieler wieder mehr in die Verantwortung zu nehmen", lässt Herbert Kern verlauten.
Am Samtag-Nachmittag steht zum Rückrundenauftakt das Derby gegen die SpVgg Oberkreuzberg auf dem Programm. Gegen den vier Punkte besser gestellten Nachbarn sehnen die TSVler einen Heimsieg herbei. Wie es mit Mario Walter-Kern sportlich weitergeht, ist derweil offen: "Ich möchte erstmal etwas Abstand gewinnen und Zeit mit der Familie verbringen. Fußball bleibt natürlich ein großer Teil meines Lebens, aber ich glaube, dass es wichtig ist, mit frischem Kopf in ein neues Projekt zu starten. Wenn sich die richtige Gelegenheit ergibt, bin ich bereit, wieder Verantwortung zu übernehmen."