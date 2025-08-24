Jubel der grün-weiß gekleideten Vernicher über einen Treffer und den Sieg gegen Lommersum zum Auftakt – Foto: Marian Stanienda

Schönau mit irrer Aufholjagd zum Saisonauftakt So lief der 1. Spieltag der Kreisliga A bisher Verlinkte Inhalte KL A Euskirchen Nierfeld SG Dahlem Lommersum Zülpich II + 14 weitere

Mit einem zweigeteilten Spieltag startet die neue Saison in der Kreisliga A. Während die Partien Schöneseiffen gegen Frauenberg, Weilerswist gegen Flamersheim/Kirchheim und Schwarz-Weiß Nierfeld gegen Zülpich II aufgrund von Aktivitäten im FVM-Pokal erst am Mittwochabend ausgetragen werden, mussten acht Mannschaften am heutigen Sonntag ran.

Erster Tabellenführer, zumindest bis zum Mittwochabend, ist der TSV Schönau. Die Ueckert-Elf zeigte im Heimspiel gegen die Sportfreunde DHO gleich mal eine starke Moral und drehte ein 2:5 Rückstand mit sieben Toren binnen 28 Minuten in einen denkwürdigen 9:5 Heimsieg. Im Südkreisduell zwischen Dahlem-Schmidtheim und Sötenich ging der SVS nach einem weniger spannenden Duell mit 4:3 als Auswärtssieger hervor. Das gleiche Ergebnis gab es zwischen Aufsteiger Vernich und Lommersum. Der TuS holte sich somit zum Auftakt nicht nur die drei Punkte, sondern auch den Gemeindederbysieg. Der zweite Aufsteiger SSV Golbach unterlag zum Auftakt daheim gegen die TuS Mechernich mit 0:1.

Das sind die Spieltagsfakten mit bislang 29 Toren: SG Dahlem-Schmidtheim – SV Sötenich 1919 3:4

SG Dahlem-Schmidtheim: Nico Esser (73. Pascal Engels), Sebastian Etten, Niklas Dümmer, Fabian Klimpel (60. Timo Wassong), Dino Halilic, Luca Caputo, Niklas Hahn, Antonio Schnichels (98. Johann Jentges), Aleksandr Miller (56. Leon Ingenhaag), Silvio Ferjani, Alexander Haep (85. Christopher Haep) - Trainer: Christian Hammes

SV Sötenich 1919: Lars Kreuser, Tim Jäckel, Lukas Hanf, Nils Knebel, Lars Knebel, Marvin Neumann, Martin Schmitz, Ben Winter (98. Simon Züll), Pascal Feyerabend (26. Dennis Jäckel), Jonah Weishaupt, Jens Knebel - Trainer: Markus Sabel - Trainer: Kevin Häusler

Schiedsrichter: Torsten Van Oosten - Zuschauer: 125

Tore: 0:1 Jens Knebel (17.), 1:1 Silvio Ferjani (22.), 1:2 Dennis Jäckel (27.), 2:2 Martin Schmitz (82. Eigentor), 2:3 Jens Knebel (86.), 3:3 Luca Caputo (90.+1), 3:4 Martin Schmitz (90.+7)



SSV Golbach 1928 – TuS Mechernich 1897 0:1

SSV Golbach 1928: Vitali Yuianets, Lukas Malsbenden, Finn Harnisch (57. Nirvin Vincent de Paul), Felix Malsbenden, Sebastian Mertz, Jan Malsbenden, Peter Niklewitz (65. Christian Henk), Richard Stier (85. Nico Pütz), Raphael-Stefan Kremp, Laurin Peters (62. Jean-Claude Kamano), Max Hofmann - Trainer: Andreas Malsbenden - Trainer: Michael Müller - Trainer: Max Hofmann

TuS Mechernich 1897: Maximilian Mies, Leon Radschibajev, Cedric Noah Kratz (34. Kevin Mießeler), Niklas Borgelt, André Beaujean, Sven Lepartz (72. Luca Althausen), Tobias Hoß (84. Nils Althausen), Oliver Kröll (60. Tim Osterspey), Jonas Hohn, Tom Lengersdorf (52. Franz Evertz), Jens Honnef - Trainer: Torsten Flimm - Trainer: Mirco Mertens - Trainer: Nicolas Hohn

Schiedsrichter: Lisa Reinecke - Zuschauer: 100

Tore: 0:1 Tom Lengersdorf (11.)

Besondere Vorkommnisse: Jens Honnef (TuS Mechernich 1897) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (42.).



TuS Vernich 1927 – SSV Eintracht Lommersum 1920 4:3

TuS Vernich 1927: Yannik Wall, Luc Schmitz, Maxim Klinov, Nicklas Czmok, Paul Merkler (74. Joe Kajba), Tom Stegink (81. Fiete Schwarz), Simon Ratmann, Finn Pleger, Elias Platz, Arber Kryeziu, Maurice Platz - Trainer: Georg Wall

SSV Eintracht Lommersum 1920: Robin Ron Schmitz, Alexander Joist, Andreas Struve, Maurice Hergarten, Jan-Niklas Runkel, Witali Rempel (55. Julian Mathis Hilgers), Lukas Goetz, Elias May, Simon Bell, Timo Bong (83. Kevin Weselski), Marcel Ebel (85. Elias Hamzic) - Trainer: Sebastian Reisenauer

Schiedsrichter: Yannick Thomas - Zuschauer: 130

Tore: 1:0 Arber Kryeziu (17.), 2:0 Maurice Platz (30.), 3:0 Tom Stegink (38.), 3:1 Jan-Niklas Runkel (45.), 4:1 Arber Kryeziu (45.+2), 4:2 Alexander Joist (58.), 4:3 Alexander Joist (90.+5)

Gelb-Rot: Simon Bell (79./SSV Eintracht Lommersum 1920/)



TSV Schönau – Sportfreunde Derkum-Hausweiler-Ottenheim 9:5

TSV Schönau: Thomas Duell, Sebastian Nietmann, Alexander Latz, Tom Neukirch, Norman Loepke, Benedikt Vögtel (76. Patrick Spieß), Yannick Merget, Luis Breuer (46. David Nolte), Chris Schmauder, Florian Metzen, Tim Breuer - Trainer: Gerrit Ueckert - Trainer: Jochen Schreiber

Sportfreunde Derkum-Hausweiler-Ottenheim: Bastian Hilbert, Eren Catak, Sefer Hoxhaj, Niklas Wesling (76. Aaron Dubbelfeld), Aziz Neziri, Adrian Hajdini, Maciej Wojnowski, Paul Alberty, Vladyslav Shukhovtsev (79. Floridon Patusha), Youssef Khabbaz, Kadiata Mbaya Mudiangombe (46. Furkan Esenkar) - Trainer: Christoph Hemmersbach

Schiedsrichter: Lars Jungmann - Zuschauer: 80

Tore: 0:1 Vladyslav Shukhovtsev (12.), 1:1 Tim Breuer (27.), 2:1 Chris Schmauder (31.), 2:2 Sefer Hoxhaj (38.), 2:3 Maciej Wojnowski (40. Foulelfmeter), 2:4 Aziz Neziri (41.), 2:5 Maciej Wojnowski (49. Foulelfmeter), 3:5 Sebastian Nietmann (56.), 4:5 Florian Metzen (57.), 5:5 Florian Metzen (61. Foulelfmeter), 6:5 Chris Schmauder (71.), 7:5 Tim Breuer (78.), 8:5 Tim Breuer (80.), 9:5 Chris Schmauder (87.)

Gelb-Rot: Adrian Hajdini (43./Sportfreunde Derkum-Hausweiler-Ottenheim/)

Vorab: Die Torjägerliste der A-Liga weist aktuell einen Fehler auf. Es fehlen einige Torschützen. Dennoch bleibt es bei der Schönauer Dominanz am ersten Spieltag. Tim Breuer und Christoph Schmauder trafen dreifach und Florian Metzen doppelt. Das gelang auch weiteren vier Spielern.