"Schön zu sehen wie viele Leute zu den Relegationsspielen kommen"

In der vergangenen Saison konnten wir keine Punkte gegen die Topteams sammeln. Das wollen wir in der kommenden Saison auf jeden Fall besser machen und den ein oder anderen Aufstiegsaspiranten ins Straucheln bringen.

3) Wer wird eurer Meinung nach Meister und warum?

Schwer zu sagen. Weil wir aktuell noch nicht wissen, wer welches Team verstärkt. Spielerisch sehen wir Lobbach II sehr weit vorne. Nach den letzten Jahren muss es aber eigentlich der FC Spechbach machen.

4) Der Amateurfußball wird aktuell attraktiver und die Bundesliga eher unattraktiver. Stimmt Ihr diesem Trend zu?

So, wie diese These formuliert ist, stimmen wir nicht zu. Die Bundesliga wird immer ein attraktiver Wettbewerb bleiben, vor allem in der Saison 2025/26 mit den Traditionsclubs rund um den HSV und Köln, die wieder zurück im Oberhaus sind. Nichtsdestotrotz erfreut sich der Amateurfußball momentan einer Hochphase. Es ist immer wieder schön zu sehen, wie viele Menschen sich am Ende der Saison die jeweiligen Relegationsspiele anschauen kommen.

5) Mit Blick auf die Spitze und Bezug zur Vize-Europameisterschaft der U21: Gehört der deutsche Fußball wieder mit zum Besten in der Welt?

Wir haben im Finale der U21 EM deutlich gesehen, wo die Stärken und Schwächen des Nachwuchsfußballs in Deutschland liegen. Zudem haben wir während des Nations League Final Fours ebenso sehen können, dass Länder wie Portugal, Frankreich, Spanien und Co. sowohl in der Spitze als auch in der Breite in den letzten Jahren bessere Arbeit gemacht haben als der DFB. Diesen Unterschied aufzuholen wird noch einige Jahre dauern, trotzdem gehört Deutschland bei jedem Turnier zum erweiterten Favoritenkreis.