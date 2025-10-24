Schön will im Lauf bleiben

Die Serie wird immer besser. Nun sind es schon vier Siege in Serie, die den FC-Astoria Walldorf auf den dritten Platz nach vorne gebracht haben. Am Samstag winkt Nummer fünf beim SC Freiburg II (Anpfiff, 14 Uhr). Die letzte Niederlage liegt sogar schon fast zwei Monate zurück.

"Im Moment läuft es und für und das heißt, den Lauf, den wir haben, möglichst lange fortzusetzen", soll sich laut Andreas Schön am besten nichts ändern. Der FCA-Trainer hat allen Grund zur guten Laune, seine Mannschaft findet derzeit schließlich immer einen Weg, die Partien für sich zu entscheiden. Vergangenen Samstag in Alzenau ließ sie sich auch von einem 0:2-Rückstand samt verschossenem Elfmeter nicht aus dem Konzept bringen und siegte mit 4:2. Schön hälft fest: "Wir haben den Jungs zu jedem Zeitpunkt den Glauben angemerkt, das Ganze noch drehen zu können."

Diesen Samstag geht es also mal wieder zu einem Bundesliga-Unterbau. Auch wenn U23-Teams Jahr für Jahr auf etlichen, häufig sogar auf allen Positionen, neu aufgestellt sind, ist doch ersichtlich, dass die Walldorfer um Auswärtsspiele im Breisgau lieber einen großen Bogen machen würden. Seit 2007, damals noch zu Oberliga-Zeiten, gab es acht Auftritte beim SC und davon konnten die Walldorfer keinen einzigen Sieg holen. Vier Unentschieden stehen vier Niederlagen in diesem Zeitraum gegenüber. Es wäre also an der Zeit für den ersten Dreier beim Bundesliga-Nachwuchs.