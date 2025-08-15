Schön und Co. fahren zuversichtlich nach Steinbach

Die zurückliegenden Gastspiele in Nordhessen waren nicht gerade von Erfolg geprägt. "Dennoch waren wir die letzten beide Male dort die bessere Mannschaft und diese Woche wollen wir auch etwas holen", sagt Andreas Schön vor dem Gastspiel seines FC-Astoria Walldorf am Samstag beim TSV Steinbach Haiger (Anpfiff, 14 Uhr).

Die Papierform hält für den FCA die Außenseiterrolle bereit. Ein Punkt aus zwei Spielen lautet der bisherige Ertrag, Steinbach hat mit sechs Zählern dagegen ein prall gefüllte Punktekonto vorzuweisen. Die Trainingswoche nutzten Schön und seine beiden Trainerkollegen Tim Wagner sowie Patrick Vogelbacher, um zum einen die Defensivschwäche bei Standards abzustellen – beim 1:4 gegen Großaspach fielen drei Gegentore nach einem ruhenden Ball – und zum anderen das Spiel mit dem Ball zu verbessern. "Wir müssen besser agieren, wenn wir den Ball haben, das hat mir gegen Großaspach in der ersten Halbzeit gar nicht gefallen", so Schön.

Richten wird und soll es aller Voraussicht nach, der gleiche Kader wie vor Wochenfrist. Noch rund zwei Wochen pausieren muss Yannick Thermann. Der auf der linken Außenbahn variabel einsetzbare 31-Jährige laboriert an einem Muskelfaserriss und wird somit auch das Derby gegen den SV Sandhausen am Samstag in einer Woche verpassen.