Archivfoto SV Schriesheim (weiß). – Foto: Adnan Kahraman

Schön spielen kommt später Kreisklasse A2 Mannheim +++ Enrique Cazorla und der SV Schriesheim wollen erst einmal Punkte hamstern

Enrique Cazorla weiß dank seiner jahrzehntelangen Erfahrung ganz genau, wie man eine Saison angehen muss. "Gerade in den ersten Wochen ist es noch wichtiger zu punkten, das schöne Spiel steht dann erst einmal hintenan", sagt der Trainer des SV Schriesheim.

Folgerichtig sieht der 53-Jährigen einiges an Verbesserungspotenzial im spielerischen Bereich, während der Ertrag absolut in Ordnung ist. Zehn Punkte nach sechs Partien bedeuten Rang fünf und bereits ein großes Polster auf die Abstiegsränge. Das war in den vergangenen Jahren nicht immer so in "Schriese", gerade über die Vorrunde hinweg beherrschte einige Male der Abstiegskampf die Stimmungslage. "In vielen Kleinigkeiten sind wir noch nicht so weit, wie wir das im Trainerteam gerne sehen würden", spricht Cazorla die Defizite an und erinnert an zahlreiche Urlauber, Verletzte und Kranke, von denen einige vergangene Woche zurückgekommen sind. Der Coach weiß aber, "dass die Jungs dann noch lange nicht in ihrer besten Verfassung sind, deshalb beginnt für sie quasi noch einmal eine kleine Vorbereitung."

Über mehrere Wochen hinweg muss er schon ständig durchrotieren, eine erste Elf hat sich längst noch nicht gefunden. Cazorla sagt: "Jetzt müssen wir eine Struktur reinbekommen und da tun die bislang gesammelten Punkte natürlich sehr gut." In Sachen Leidenschaft läuft derweil alles nach Wunsch. Die Schriesheimer hauen sich stets voll rein, wie nicht zuletzt das 2:2-Unentschieden vor Wochenfrist gegen die SG Hemsbach bewiesen hat. Der vermeintliche Knock-Out in der 89. Minute zum 1:2 führte nicht zur Aufgabe, in der vierten Minute der Nachspielzeit rette Jean-Luc Batt den SV mit seinem Treffer zum 2:2.