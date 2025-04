"Schön spielen ist fehl am Platz": Hennef gegen Frechen unter Druck

Die SpVg Frechen 20 gastiert am Mittwochabend beim FC Hennef 05 – und beide Teams gehen mit gegensätzlichen Voraussetzungen in das Mittelrheinliga-Duell. Während Frechen zuletzt mit einem souveränen Heimerfolg über Schlusslicht Union Schafhausen Selbstvertrauen tankte, steht der FC Hennef nach einer 0:6-Niederlage in Vichttal gehörig unter Druck.