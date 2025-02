Schöllnach: Legionäre ausgetauscht - Stadler verstärkt Trainerteam

In den letzten Wochen und Monaten war beim SV Schöllnach einiges los und viele wilde Gerüchte machten die Runde. Fakt ist, dass es beim Tabellenletzte der Kreisklasse Deggendorf in der Winter-Wechselperiode einige Veränderungen gegeben hat. An der Seitenlinie gibt es einen Neuzugang: Armin Stadler , der bereits im Trainerstab des 1. FC Passau war und den Bezirksligisten TSV Grafenau anleitete wird die beiden Spielercoaches Florian Biering und Miroslav Kral unterstützen und künftig am Spielfeldrand das Kommando vorgeben.

Nicht mehr für den SVS werden Jaroslav Rudolf, Patrik Ruzek und Nikolas Danicek auflaufen. Das ehemals in Tschechien höherklassig kickende Trio reiste meist nur zu den Spielen an und baute im Herbst leistungsmäßig immer mehr ab. "Allesamt hervorragende Fußballer, die aber von Woche zu Woche mehr nachgelassen haben. Das fehlende Mannschaftstraining hat sich deutlich bemerkbar gemacht", bilanziert Florian Biering, der neben seinem Trainer-Job auch noch zwischen den Pfosten steht.





Neu im Kader des Abstiegskandidaten sind der 19-jährige Defensivspezialist Lukáš Gadač, der in der Vorsaison beim SV Riedlhütte in der Kreisliga auf dem Feld stand und in 18 Partien fünf Treffer erzielen konnte. Ein paar Stationen in der Region hatte bereits Martin Hurka. Der 31-Jährige kickte bislang in der A-Klasse beim SV Fürstenstein, SV Gottsdorf und dem FC Reichstorf. In seiner Jugendzeit gehörte der Mittelfeldspieler zu den größten Talenten Tschechiens und absolvierte einige U-Länderspiele. Im Herrenbereich blieb dem Linksfuß der ganz große Durchbruch verwehrt, wenngleich der Neu-Schöllnacher immerhin 26 Erstliga- und 38 Zweitliga-Einsätze in seiner Vita stehen hat. Dritter Neuer im Bunde ist der bei Viktoria Pilsen ausgebildete Viktor Vilimek, der vor zwei Wochen 20 Jahre alt geworden ist. Ein Spielrecht hat der Kreisklassist auch für Erik Zikmund beantragt. Ob der junge Polizist allerdings regelmäßig für den Klub auflaufen kann, ist berufsbedingt noch unsicher.







Das Quartett debütierte beim 5:3-Testspielerfolg gegen den TSV Klingenbrunn. "Das sind Spieler, die zumindest einmal in der Woche bei uns trainieren werden. Das war uns sehr wichtig, um bei den Einheiten wieder vernünftig arbeiten zu können", berichtet Übungsleiter Biering, der hofft, dass im Endklassement noch zwei Teams hinter den Gelb-Blauen stehen: "Unser Ziel ist, noch die Relegation zu erreichen und dann über diesem Umweg die Klasse zu halten." Für den Ex-Künzinger ist unabhängig vom Saisonausgang im Sommer Schluss beim SV Schöllnach. "Ich wohne mittlerweile in Wallersdorf und über Dauer werde ich diesen Aufwand nicht mehr betreiben", sagt der 30-Jährige, dessen sportliche Zukunft komplett offen ist.