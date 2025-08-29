Schöller für Prokoph: Stürmertausch beim Kirchheimer SC

Peter Schmöller rückt als Urlaubsvertretung für Roman Prokoph in die Startformation des Kirchheimer SC, der in der Landesliga Südost bei Wacker München gastiert.

Kirchheim – Irgendwie war der Start des Kirchheimer SC in der Landesliga Südost der Fußballer so ein bisschen von allem. Die elf Punkte aus den bisherigen sieben Spielen sind weder gut noch schlecht. Wenn der KSC an diesem Samstag (14 Uhr) beim Traditionsverein FC Wacker München gewinnt, dann geht der Weg Richtung gut. Trainer Steven Toy kann in der extrem ausgeglichenen Gruppe damit leben, mittendrin zu sein.

„Dieses Jahr ist alles ein bisschen so wie in dem Jahr, als wir in die Bayernliga aufgestiegen sind“, sagt Steven Toy. Er rechnet auch damit, dass sich möglicherweise erst in der Rückrunde eine Spitzenmannschaft oder eine Spitzengruppe nennenswert absetzen kann. „Den Überflieger hat die Gruppe nicht“, betont Toy und sagt mit Blick auf den Aufsteiger Wacker München, dass beide Mannschaften voll auf Augenhöhe sind: „Mit 100 Prozent gewinnst du das Spiel und mit 98 Prozent eben nicht.“

Das zeigten auch die vergangenen Spiele. So waren die Kirchheimer gegen Unterhaching II nicht in der Nähe der Leistungsgrenze und es gab die logische Niederlage. „Korbi Vollmann hat dann die richtigen Worte gefunden“, lobt der Coach seine Urlaubsvertretung.

Die Kirchheimer schauen aktuell in der Tabelle nicht nach oben und nicht nach unten. Vielmehr gibt es intern eine Formulierung von verschiedenen Zwischenzielen, die das Team sich in einem Workshop erarbeitet hatte. Das sind auch kleine Dinge wie etwa das Vorhaben, bis zur Winterpause keine drei Gelben Karten wegen Meckerns zu kassieren. Eine gab es schon beim gebrauchten Tag gegen Haching.

Entwarnung bei Marinus Bachleitner

Diese Woche haben die Kirchheimer einen Stürmertausch, weil der Traunstein-Doppeltorschütze Roman Prokoph in Urlaub gefahren ist. Dafür hat Peter Schmöller mittlerweile seinen Trainingsrückstand aufgeholt und ist bereit für einen Einsatz von Beginn weg.

Und mit seinem verwandelten Elfmeter in Traunstein hat er auch gezeigt, dass er weiß, wo das Tor steht und wie man das Runde ins Eckige feuert. Bei Marinus Bachleitner hat sich der böse Verdacht auf eine langwierige und nervige Schambein-Entzündung nicht bestätigt.

Voraussichtliche Aufstellung: Kolbe, Ecker, Ereiz, Schneider, Zielke, Karlin, Köhler, Mauerer, Sako, Zabolotnyi, Schmöller.

