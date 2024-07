Schöfweg: »Wird knallhart« - Eder fällt noch länger aus

Auf dem allerletzten Drücker hat der SV Schöfweg vor ein paar Wochen den Bezirksliga-Verbleib dingfest gemacht. Erst im dritten Relegationsmatch konnten Wenzl, Schönhofer & Co. die Klasse halten und gehen somit in ihr neuntes Jahr in der vierthöchsten Amateurklasse. Der kleine Dorfklub aus dem Landkreis Freyung-Grafenau steht aber erneut vor einer ganz schwierigen Saison, denn es gibt ein paar personelle Nackenschläge zu verkraften.