Schöfweg: Nach dem Abstieg kommt es zu einem Umbruch

Bemerkenswerte neun Jahre durfte der SV Schöfweg in der Bezirksliga um Punkte und Tore wetteifern. Nicht selten waren die Heimspieltage im 1300-Einwohner-Dorf wahre Festtage und der Underdog zwang so manchen namhaften Klub in die Knie. Allerdings brachen im Laufe der Jahre wichtige Protagonisten weg: Akteure wie Christian Schwankl, Stefan Lichtenegger, Dominik und Simon Wildfeuer und vor allem der langjährige Spielercoach Marco Friedl waren Garanten für den Höhenflug der Rot-Weißen.

Auch in diesem Sommer verlassen wichtige Akteure den Klub. Schwer wiegt vor allem der Abgang von Allrounder Simon Schönhofer, der einer der besten Spieler war, die jemals das SVS-Trikot getragen haben. Der 26-Jährige wird Co-Spielertrainer beim SV Kirchberg im Wald. Auch der kompromisslose Innenverteidiger Daniel Wenzl schlägt ein neues Kapitel auf. Der Spielführer wird spielender Assistenzcoach beim Kreisligisten TSV Lindberg. Mit Florian Nickl verabschiedet sich auch der beste Torschütze der laufenden Spielzeit. Der 22-Jährige schließt sch dem (Noch-) Ligakonkurrenten SpVgg Niederalteich an. Fest steht auch, dass der junge Simon Stubhahn künftig für den SV Neuhausen/Offenberg auflaufen wird. Wohin es Ersatzkeeper Simon Gschwendtner ziehen wird, steht noch nicht fest. Matthias Siebauer wird seine Schuhe an den berühmten Nagel hängen.







Der Klub hat sich aber auf die Hinterbeine gestellt und kann einige Neuzugänge präsentieren. Unter anderem kommt ein Trio von der SpVgg Kirchdorf, darunter mit Felix Schönhofer ein altbekanntes Gesicht. Hinzu kommen eine Reihe junger Kicker, von denen Michael Hödl (U19 TSV Regen) zu seinem Stammklub zurückkehrt. Der 18-Jährige glänzte in seiner Jugendzeit stets als treffsicherer Stürmer. "Wir werden mit einer komplett neuen Mannschaft an den Start gehen. Uns haben wichtige Spieler verlassen, dafür haben wir junge, hungrige Spieler dazubekommen. Wir wollen eine schlagkräftige Truppe formen, die sich in der Kreisliga möglichst schnell akklimatisieren und nicht in den Abstiegskampf verwickelt werden soll. Wir werden Gas geben und freuen uns auf eine sicherlich interessante Kreisliga-Saison", sagt Co-Spielertrainer Marcel Eder, der den Umbruch gemeinsam mit Chefanweiser Andreas Kölbl moderieren wird. Noch nicht ganz abgeschlossen sind die Personalplanungen. "Von einem weiteren Spieler haben wir bereits die Zusage erhalten", verrät Eder.







Der aktuelle Stand der Dinge:

Zugänge. Felix Schönhofer, Daniel Perl, Niklas Krammer (alle SpVgg Kirchdorf-Eppenschlag), Michael Hödl (U19 TSV Regen), Adrian Wittenzellner (SV Schwanenkirchen), Martin Mühlbauer (TSV Seebach II), Jonas Dullinger (U19 JFG Ohetal Kickers)





Abgänge: Daniel Wenzl (TSV Lindberg), Simon Schönhofer (SV Kirchberg i. W.), Florian Nickl (SpVgg Niederalteich), Simon Stubhahn (SV Neuhausen/Offenberg), Simon Gschwendtner (unbekanntes Ziel), Matthias Siebauer (Laufbahn-Ende)