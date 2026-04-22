Schöfweg holt Pauli und Schönhofer, die mit Eder Trainertrio bilden Marcel Eder muss seine aktive Laufbahn verletzungsbedingt beenden und bildet ab Sommer mit Matthias Pauli und Simon Schönhofer das Trainergespann des Kreisligisten von Tobias Wittenzellner · Heute, 14:15 Uhr · 0 Leser

Matthias Pauli wird künftig an der Seitenlinie des SV Schöfweg stehen – Foto: Karl-Heinz Hönl

Der SV Schöfweg hat den Abstieg aus der Bezirksliga im vergangenen Sommer sehr gut verkraftet. Trotz einiger teils schwerwiegender Abgänge haben sich Weinberger, Lösl, Furtmair und Co. in der Kreisliga Passau konsolidiert und belegen aktuell hinter dem souveränen Spitzenduo TSV Karpfham und FC Salzweg einen hervorragenden dritten Tabellenplatz. Bereits im Winter hatte Coach Andreas Kölbl seinen Rückzug für den Sommer angekündigt, nun kann der Klub die Nachfolgelösung präsentieren. Zur Spielzeit 2026/27 rückt Matthias Pauli (42) an die Seite von Marcel Eder (30), der seine aktive Karriere allerdings verletzungsbedingt wohl beenden muss. Dafür kehrt Simon Schönhofer (27) nach nur einem Jahr beim Kreisklassisten SV Kirchberg im Wald als spielender Co-Trainer wieder zum SVS zurück.

"Ich habe ja schon seit Längerem immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen. Jetzt wurde bei mir ein Knorpelschaden im Sprunggelenk diagnostiziert, der eine OP unumgänglich macht. Die Fußballschuhe sind geputzt und Stand jetzt gehe ich nicht davon aus, dass ich nochmal aktiv in einem Verein spielen werde. Trotzdem freue ich mich auf die Zusammenarbeit mit Matt und Schene. Wir haben uns die Aufgaben untereinander schon aufgeteilt und ich bin mir sicher, dass wir uns sehr gut verstehen werden", informiert der Linksfuß, der seit 2020 beim SVS kickt und seit 2023 als Spielertrainer fungiert. Künftig wird der 30-Jährige also gemeinsam mit Matthias Pauli das Team von der Seitenlinie aus coachen.



Marcel Eder muss seine Schuhe an den berühmten Nagel hängen – Foto: Bernardo Picture



"Eigentlich wollten wir mit Matthias als Linientrainer und Marcel als Spielertrainer auf dem Platz in die neue Saison gehen. Durch Marcels Diagnose mussten wir aber nochmal reagieren und sind extrem glücklich, dass wir Simon zu einer Rückkehr bewegen konnten. Er hat mittlerweile Trainererfahrung gesammelt und wird sich bei uns nicht nur als Spieler, sondern auch im Trainerstab einbringen. Willkommen dahoam", gibt Schöfwegs sportlicher Leiter Franz Schmid zu Protokoll. Matthias Pauli ist aktuell vereinslos, zuletzt coachte der frühere Klassestürmer den SV Riedlhütte und den SV Geiersthal. "Die sehr guten Gespräche mit Franz und Marcel waren ausschlaggebend für meine Entscheidung für den SV Schöfweg. Ich freue mich auf die neue Aufgabe, auf die Mannschaft und das familiäre Umfeld", lässt der 42-Jährige verlauten.





Simon Schönhofer (re.) kehrt nach nur einem Jahr zum SV Schöfweg zurück – Foto: Thomas Gierl