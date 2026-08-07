Schöfweg fordert Neuhausen - Brisante Derbys in Zwiesel und Regen

Nach zwei Auftaktsiegen reist der SV Schöfweg heute Abend völlig befreit zu Spitzenreiter SV Neuhausen/Offenberg. – Foto: Bernardo Picture

Mit zwei interessanten Freitagsspielen wird bereits heute Abend der dritte Spieltag der Kreisliga Bayerwald eingeläutet. Während mit Spitzenreiter SV Neuhausen/Offenberg und dem SV Schöfweg zwei bislang makellose Mannschaften aufeinandertreffen, kreuzen mit dem SV Haibach und dem SV Habischried die beiden einzigen noch punktlosen Teams die Klingen. Am Samstag erwartet dann der enttäuschend gestartete SC Zwiesel den ebenfalls noch sieglosen Landkreisrivalen SV Prackenbach, während der SV Auerbach nach dem furiosen Kantersieg in Lindberg zuhause gegen Neuling Geiersthal nachlegen will. Ein extrem brisantes Nachbarduell steigt dann am Sonntag im Regener Bayerwaldstadion, wo der heimische TSV den FC Langdorf empfängt.

Fabian Burmberger (Spielertrainer SV Neuhausen/Offenberg): "Mit dem Start in die Saison sind wir natürlich sehr zufrieden. Dennoch wissen wir, dass wir uns in einigen Punkten noch verbessern müssen. Damit gilt es am Freitag zu beginnen, um gegen den SV Schöfweg bestehen zu können. Der Gegner verfügt über starke Einzelspieler wie Schönhofer, Wildfeuer und Weinberger. Ich gehe von einem engen Spiel aus, in dem Kleinigkeiten den Unterschied machen werden."

Personal: Trotz des vielversprechenden Starts ist der Spitzenreiter personell nach wie vor etwas geplagt. Mit Torhüter Fabian Scholz, Alex Bugl, Fabi Beutel, Luca Häuser, Andy Köckeis, Flo Leister, Simon Godec, Oskar Gerhardt und Tim Kammerl fallen gleich neun Akteure sicher aus. Fraglich sind zudem noch die Einsätze von Simon Meindl und Kilian Schwarzmüller.

Simon Schönhofer (Co-Spielertrainer SV Schöfweg): "Nach dem hochverdienten Heimsieg gegen Aholming kommt mit Neuhausen ein Titelanwärter auf uns zu. Es muss alles passen, um in diesem schwierigen Auswärtsspiel etwas mitnehmen zu können. Noch dazu haben wir einige schwerwiegende Ausfälle zu verzeichnen."

Personal: Philipp Wildfeuer ist immer noch gesperrt, Martin Mühlbauer muss krankheitsbedingt ebenso passen wie der verletzte Dominik Wildfeuer. Dazu gibt es auch noch 1-2 Fragezeichen.





Heute, 19:30 Uhr SV Haibach Haibach SV Habischried Habischried 19:30 live PUSH

Markus Rainer (Trainer SV Haibach): "Gegen Viechtach haben wir eine sehr schlechte Leistung gezeigt und vor allem in der zweiten Halbzeit alles vermissen lassen, was Fußball ausmacht. Jetzt gilt es, es zuhause endlich besser zu machen. Aber nur mit Worten wurde noch nie ein Spiel gewonnen. Jeder muss alles für die Mannschaft geben, dann können wir auch wieder erfolgreich sein. Mit Habischried erwartet uns sicherlich keine leichte Aufgabe, auch wenn sie wie wir noch punktlos sind. Mit dem richten Matchplan und der richtigen Einstellung wollen wir aber die Punkte in Haibach lassen." Personal: Santiago Thomas, Lukas Urban, Maxi Matschoss, Tobias Stahl und Samuel Maier stehen nicht zur Verfügung.

Armin Wurm (Trainer SV Habischried): "Leider konnten wir auch im ersten Heimspiel der Saison nichts Zählbares einfahren. Da wir kurzfristig mit Erkältungsproblemen zu kämpfen hatten, hingen die Trauben natürlich hoch. Durch unglückliche individuelle Fehler kamen wir bereits Mitte der ersten Halbzeit auf die Verliererstraße. In Haibach werden wir wieder alles versuchen, um etwas auf die Habenseite zu bringen." Personal: Neben den Langzeitverletzten Benedikt Göstl und Florian Kollmer fällt mit Marco Treml eine weitere Stütze krankheitsbedingt aus. Dazu weilt Matthias Sedlmeier noch im Urlaub.

Der SV Haibach peilt heute Abend gegen Habischried den ersten Dreier an. – Foto: Thomas Gierl







Morgen, 15:00 Uhr SC 1919 Zwiesel SC Zwiesel SV Prackenbach Prackenbach 15:00 PUSH

Michael Schaller (Trainer SC Zwiesel): "Ein Punkt aus zwei Spielen ist natürlich absolut nicht das, was wir uns vorgestellt haben. Aber ehrlich gesagt haben wir uns bisher auch nicht mehr verdient. Wir bringen momentan einfach unsere Qualität nicht auf dem Platz. Um die Gründe aufzuarbeiten, haben wir diese Woche viele Gespräche geführt. Ob es gefruchtet hat, wird man am Samstag sehen. Personell sieht es ziemlich düster aus, aber wir werden elf einsatzbereite Jungs aufstellen können."

Daniel Holzer (Co-Trainer SV Prackenbach): "Gegen Neuhausen waren wir von Beginn an nur am Reagieren und das frühe 0:1 gleich in der ersten Minute hat uns stark verunsichert, sodass wir in allen Mannschaftsteilen nie zu unserem Spiel fanden. Am Ende waren wir mit dem glatten 0:4 noch gut bedient. Das Spiel ist aber abgehakt und wir erwarten in Zwiesel eine Trotzreaktion. Wir müssen wieder mit dem nötigen Feuer an die Sache herangehen, sonst werden wir auch gegen die ebenso sieglosen Glasstädter nichts zu bestellen haben und tabellarisch gleich ins Hintertreffen geraten. Das wollen wir unbedingt vermeiden."

Personal: Der Aufsteiger hofft nach den vielen Ausfällen an den ersten beiden Spieltagen endlich in Bestbesetzung auflaufen zu können, was allerdings noch stark in Frage steht.







Morgen, 17:00 Uhr SV Auerbach Auerbach SV Geiersthal Geiersthal 17:00 live PUSH

Alexander Karl (Co-Spielertrainer SV Auerbach): "Nach dem verdienten Auswärtssieg in Lindberg ist die Mannschaft voller Euphorie und Vorfreude auf das nächste Spiel. Dort erwartet uns mit dem Aufsteiger aus Geiersthal eine harte Nuss, der zuletzt ein Unentschieden gegen Zwiesel holen konnte. Wir selbst wollen an unsere Leistung anknüpfen und den ersten Heimsieg einfahren." Personal: Bis auf Marco Leitl (verletzt) ist der Kader komplett.

Albert Weindl (Trainer SV Geiersthal): "Mit dem 2:2 gegen Zwiesel und der gezeigten Leistung können wir größtenteils zufrieden sein. Die Mannschaft hat läuferisch und kämpferisch alles gegeben und sich den ersten Punkt redlich verdient. Wir fahren also mutig, aber mit dem nötigen Respekt zur nächsten Top-Mannschaft der Liga und versuchen, den Favoriten zu ärgern und wenn möglich zu punkten. Nach dem 5:1 von Auerbach in Lindberg wissen wir sehr wohl, dass wir dafür eine überragende Teamleistung brauchen." Personal: Christian Ebner hat sich gegen Zwiesel eine schwere Knieverletzung zugezogen und gesellt sich zu den bekannten Langzeitausfällen ins Lazarett.







Morgen, 18:00 Uhr SpVgg Niederalteich Niederalteic TSV Lindberg Lindberg 18:00 live PUSH

Andreas Eberhardt (Sportlicher Leiter SpVgg Niederalteich): "Gegen Regen haben wir es richtig gut gemacht, haben offensiv variabel agiert und defensiv ganz wenig zugelassen. Leider hat uns dann aber der Wettergott den Heimsieg verwehrt. Den wollen wir nun gegen Lindberg einfahren. Nach der deftigen Pleite aus der Vorwoche ist der Gast mit seinen treuen Anhängern sicher auf Wiedergutmachung aus. Wir sind gewarnt und wissen, dass es wieder eine konzentrierte Leistung erfordert, um erfolgreich zu sein." Personal: Bis auf den langzeitverletzten Lukas Kaufmann kann der Absteiger aus dem Vollen schöpfen.

Christoph Fischer (Sportlicher Leiter TSV Lindberg): "Gegen ein sehr starkes Auerbach mussten wir eine bittere, aber völlig verdiente Heimniederlage hinnehmen. Nun erwartet uns in Niederalteich eines der schwierigsten Auswärtsspiele der Saison. Gerade auf ihrem Platz sind sie unheimlich schwer zu bespielen. Wir müssen uns in allen Mannschaftsteilen wieder deutlich steigern, wenn wir dort nicht mit leeren Händen nach Hause fahren wollen." Personal: Lukas und Michael Weiderer, Franz Raith und Dominik Probst fallen sicher aus.



Der 1. FC Viechtach ist mit zwei Siegen perfekt in die Saison gestartet. – Foto: Thomas Gierl



