Schöfweg bremst Vornbach aus - Ruhmannsfelden bleibt in Schlagdistanz 14. Spieltag - Sonntag: Loibl-Treffer beschert Hutthurm Auswärtsdreier beim SV Schalding-Heining II

Der Mega-Lauf der DJK Vornbach hat ein Ende gefunden. Der allerdings personell gehandicapte Neuling zog beim SV Schöfweg klar mit 2:5 den Kürzeren und musste damit den zweiten Tabellenplatz wieder an den FC Künzing abgeben. Die Rote Laterne leuchtet weiter beim SV Türk Gücü Straubing, der auch im neunten Anlauf sieglos blieb und gegen die SpVgg Ruhmannsfelden, die damit weiter Tuchfühlung zur Tabellenspitze hält, klar mit 1:4 den Kürzeren zog. Nur ein Tor gab es am Reuhtinger Weg in der Partie zwischen der U23 des SV Schalding-Heining und dem SV Hutthurm zu sehen. Sebastian Loibl bescherte den Gästen einen wichtigen Auswärtsdreier.