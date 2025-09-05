Schockverliebt in Ittlingen

Es klingt nach Liebe auf den ersten Blick. "Waibstadt wird immer meine fußballerische Liebe sein, aber ich muss zugeben, dass ich begonnen habe mich relativ schnell in Ittlingen zu verlieben", sagt Michael Keitel. Der neue Trainer des A-Ligisten scheint sich nach seiner knapp zweijährigen Stippvisite in Horrenberg samt Beurlaubung im Landesliga-Abstiegskampf wieder geborgen zu fühlen.

Der 59-Jährige erzählt offen: "Meine Gefühlslage war vor dem Auftakt hier schon angespannt, weil ich ja nicht gewusst habe, was mich erwartet." Jegliche Nervosität war jedoch schnell abgelegt, Keitel traf, "von Beginn an auf eine sehr motivierte Mannschaft, die es mir leichtgemacht hat, mich zu integrieren." Eine Trainingsbeteiligung von durchschnittlich 25 Mann spricht für sich und selbst hier ist das Ende der Fahnenstange noch nicht erreicht. Für beide Mannschaften stehen weit über 40 Akteure zur Verfügung. Der Coach schmunzelt: "Es war gar nicht so einfach alle Namen schnell draufzuhaben."

Dazu passend läuft es sportlich voll nach Wunsch. Der von vielen zum Titelfavorit auserkorene TSV ist mit drei Siegen perfekt gestartet. Keitel versichert in diesem Zusammenhang: "Wir besitzen leistungstechnisch noch Luft nach oben." Die bisherigen Partien wurden zwar gewonnen, die ganz große Dominanz haben die Ittlinger dabei aber noch nicht gezeigt. Er hält fest: "Wir hatten jedes Mal gewisse Widerstände zu überwinden." Beim 4:2 gegen Babstadt lag seine Elf zwischenzeitlich zurück, beim 2:0 in Adelshofen musste sie einen Kraftakt abliefern und beim 3:2 gegen Steinsfurt hielt nach 3:0-Führung der Schlendrian Einzug, was am Ende beinahe zwei Punkte gekostet hätte.