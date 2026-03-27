Schockt Arnstedt den Spitzenreiter? Kann Leuna den Verfolger ärgern?

Am Pokalwochenende geht der Titelkampf in der LOTTO-Landesliga Süd in die nächste Runde. Mit der SG Reppichau, dem SV Blau-Weiß Farnstädt und dem CFC Germania sind alle drei Teams aus dem Spitzentrio in Nachholspielen gefordert.
Schon Anfang der 90er-Jahre standen sich die Fußballer aus Zeitz und Gräfenhainichen in der Landesliga gegenüber. Am Sonnabend kommt es zum erst zweiten Duell nach der Jahrtausendwende. Im Hinspiel hatte der VfB Gräfenhainichen als Aufsteiger mit einem 3:1-Erfolg über den Vizemeister für ein Ergebnis gesorgt, das viele überrascht hatte. Gelingt dem 1. FC Zeitz am Sonnabend die Revanche?
Nach dem gewonnenen Spitzenspiel bei Turbine Halle hat der SV Blau-Weiß Farnstädt am Samstag die nächste unangenehme Aufgabe vor der Brust. Die Reise führt zum TSV Leuna, der bisher erst eines seiner zehn Heimspiele verloren hat. Das Hinspiel zwischen den beiden Saalekreis-Vertretern endete mit einem torlosen Remis. Kann der TSV den ersten Verfolger erneut ärgern oder gelingt dem SV Blau-Weiß Farnstädt am Nachholspieltag womöglich sogar der Sprung an die Spitze?
Tabellarisch betrachtet ist die SG Reppichau natürlich der Favorit: Am Sonnabend empfängt der Erstplatzierte der LOTTO-Landesliga Süd den Tabellenzehnten aus Arnstedt. Und doch wird die Aufgabe gegen die Edelweißen gewiss schwierig. Mit vier Siegen in Serie hatten sich die Arnstedter aus dem Tabellenkeller gearbeitet - bis sie in der Vorwoche überraschend gegen Schlusslicht LSG Lieskau verloren (1:2). Reppichau dagegen kommt aus einem torlosen Remis in Bennstedt - und hat den SV Blau-Weiß Farnstädt in der Tabelle eng im Nacken.
Mit einem herausragenden Start ins neue Jahr hat auch der CFC Germania noch einmal seinen Anspruch untermauert, im Titelrennen ein Wörtchen mitzureden. Vier Spiele, vier Siege, darunter ein 1:0-Erfolg über den direkten Kontrahenten aus Farnstädt - so lautet die starke Bilanz. Setzen die Köthener ihren Lauf am Sonntag fort? Dann geht es zum FC Grün-Weiß Piesteritz, der mit elf Punkten aus den ersten fünf Partien ebenfalls einen sehr guten Auftakt hingelegt hat.