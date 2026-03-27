Schockt Arnstedt den Spitzenreiter? Kann Leuna den Verfolger ärgern?

Schon Anfang der 90er-Jahre standen sich die Fußballer aus Zeitz und Gräfenhainichen in der Landesliga gegenüber. Am Sonnabend kommt es zum erst zweiten Duell nach der Jahrtausendwende. Im Hinspiel hatte der VfB Gräfenhainichen als Aufsteiger mit einem 3:1-Erfolg über den Vizemeister für ein Ergebnis gesorgt, das viele überrascht hatte. Gelingt dem 1. FC Zeitz am Sonnabend die Revanche?

Nach dem gewonnenen Spitzenspiel bei Turbine Halle hat der SV Blau-Weiß Farnstädt am Samstag die nächste unangenehme Aufgabe vor der Brust. Die Reise führt zum TSV Leuna, der bisher erst eines seiner zehn Heimspiele verloren hat. Das Hinspiel zwischen den beiden Saalekreis-Vertretern endete mit einem torlosen Remis. Kann der TSV den ersten Verfolger erneut ärgern oder gelingt dem SV Blau-Weiß Farnstädt am Nachholspieltag womöglich sogar der Sprung an die Spitze?

Morgen, 15:00 Uhr SG Reppichau Reppichau SV Edelweiß Arnstedt Arnstedt 15:00 live PUSH

Tabellarisch betrachtet ist die SG Reppichau natürlich der Favorit: Am Sonnabend empfängt der Erstplatzierte der LOTTO-Landesliga Süd den Tabellenzehnten aus Arnstedt. Und doch wird die Aufgabe gegen die Edelweißen gewiss schwierig. Mit vier Siegen in Serie hatten sich die Arnstedter aus dem Tabellenkeller gearbeitet - bis sie in der Vorwoche überraschend gegen Schlusslicht LSG Lieskau verloren (1:2). Reppichau dagegen kommt aus einem torlosen Remis in Bennstedt - und hat den SV Blau-Weiß Farnstädt in der Tabelle eng im Nacken.