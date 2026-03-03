Schockstart für die Viktoria - Neuer Keeper wurde noch verpflichtet Der Frust nach der Heimpleite gegen den bisherigen Tabellenletzten Schwaben Augsburg sitzt tief +++ Elias Derwein komplettiert das Torhüterteam von Mathias Willmerdinger · Heute, 11:00 Uhr · 0 Leser

Neuer Torwart am Schönbusch, der am Samstag auch gleich zwischen den Pfosten stand: Elias Derwein. – Foto: Julien Christ / sportfotografi

Das war freilich nicht der Start, den sich alle bei Viktoria Aschaffenburg so erhofft hatten. Unter dem neuen Trainer Felix Luz sollten die Mainfranken einen schwungvollen Auftakt 2026 hinlegen und einen überzeugenden Heimsieg im wegweisenden Kellerduell gegen den Tabellenletzten Schwaben Augsburg feiern - so jedenfalls die Vorstellung im SVA-Kosmos. Rausgekommen ist ein äußerst enttäuschender Aufritt und eine desillusionierende 1:2-Pleite. Hinten mit dicken Schnitzern, vorne weiter harmlos - den Viktoria-Anhängern wird angst und bange...

Bei den Fans herrscht vor allem im Netz derweil schon Untergangs- statt der erhofften Aufbruchstimmung. Der Tenor in den Kommentarspalten: Gegen wen will die Viktoria Punkte holen, wenn nicht zuhause gegen den Tabellenletzten?

Das hatte er sich bestimmt anders vorgestellt: Viktoria-Coach Felix Luz musste bei seinem Ligadebüt eine 1:2-Heimpleite mit ansehen. – Foto: Julien Christ / sportfotografie.de





