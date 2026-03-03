 2026-02-20T12:29:42.904Z

Allgemeines

Schockstart für die Viktoria - Neuer Keeper wurde noch verpflichtet

Der Frust nach der Heimpleite gegen den bisherigen Tabellenletzten Schwaben Augsburg sitzt tief +++ Elias Derwein komplettiert das Torhüterteam

von Mathias Willmerdinger · Heute, 11:00 Uhr · 0 Leser
Neuer Torwart am Schönbusch, der am Samstag auch gleich zwischen den Pfosten stand: Elias Derwein.
Neuer Torwart am Schönbusch, der am Samstag auch gleich zwischen den Pfosten stand: Elias Derwein. – Foto: Julien Christ / sportfotografi

Das war freilich nicht der Start, den sich alle bei Viktoria Aschaffenburg so erhofft hatten. Unter dem neuen Trainer Felix Luz sollten die Mainfranken einen schwungvollen Auftakt 2026 hinlegen und einen überzeugenden Heimsieg im wegweisenden Kellerduell gegen den Tabellenletzten Schwaben Augsburg feiern - so jedenfalls die Vorstellung im SVA-Kosmos. Rausgekommen ist ein äußerst enttäuschender Aufritt und eine desillusionierende 1:2-Pleite. Hinten mit dicken Schnitzern, vorne weiter harmlos - den Viktoria-Anhängern wird angst und bange...

Bei den Fans herrscht vor allem im Netz derweil schon Untergangs- statt der erhofften Aufbruchstimmung. Der Tenor in den Kommentarspalten: Gegen wen will die Viktoria Punkte holen, wenn nicht zuhause gegen den Tabellenletzten?

Das hatte er sich bestimmt anders vorgestellt: Viktoria-Coach Felix Luz musste bei seinem Ligadebüt eine 1:2-Heimpleite mit ansehen.
Das hatte er sich bestimmt anders vorgestellt: Viktoria-Coach Felix Luz musste bei seinem Ligadebüt eine 1:2-Heimpleite mit ansehen. – Foto: Julien Christ / sportfotografie.de


Coach Felix Luz meinte nach seinem missglückten Einstand: "Natürlich bin ich auch enttäuscht. Uns war bewusst, dass in diesem Spiel beide Mannschaften darauf hinarbeiten, keinen entscheidenden Fehler zu machen. Wir haben diese Fehler im zweiten Durchgang dann doch gemacht und wenn man mit 0:2 zurückliegt, dann wird es natürlich schwer. Dennoch hat meine Mannschaft noch eine gute Reaktion gezeigt und den Anschlusstreffer erzielt, aber leider war dies zu spät. Man hat nach dem Rückstand gemerkt, dass die Jungs lange nicht mehr gewonnen haben. Wir brauchen ein Erfolgserlebnis und das werden wir uns auch holen." In der Form, in der sich die Viktoria am Samstag präsentiert hat, dürfte das allerdings schwierig werden. Durch den schwachen Auftritt ist der SVA auf einen Abstiegsplatz abgerutscht. Am kommenden Wochenende geht`s zum FC Memmingen. Ein Spiel, das die Viktoria eigentlich gewinnen muss.

Unterdessen haben die Aschaffenburger Ende der vergangenen Woche noch einen Neuzugang aus dem Hut gezaubert. Elias Derwein, zuletzt vereinslos, komplettiert das Torwartteam und stand am Samstag auch gleich zwischen den Pfosten, weil Eric Verstappen aktuell an einer Knieverletzung laboriert.

"Ich bin den Verantwortlichen der Viktoria für das in mich gesetzte Vertrauen sehr dankbar und freue mich, jetzt ein Teil dieser Mannschaft und des Vereins zu sein. Ich werde alles dafür geben, die Jungs im Kampf um den Klassenerhalt zu unterstützen und meinen Beitrag dazu zu leisten", erklärt der 23-Jährige. In der vergangenen Saison 2024/25 gehörte der gebürtige Frankfurter dem Kader des Lokalrivalen Bayern Alzenau an.