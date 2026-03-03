Schockstart für die Viktoria - Neuer Keeper wurde noch verpflichtet

Das war freilich nicht der Start, den sich alle bei Viktoria Aschaffenburg so erhofft hatten. Unter dem neuen Trainer Felix Luz sollten die Mainfranken einen schwungvollen Auftakt 2026 hinlegen und einen überzeugenden Heimsieg im wegweisenden Kellerduell gegen den Tabellenletzten Schwaben Augsburg feiern - so jedenfalls die Vorstellung im SVA-Kosmos. Rausgekommen ist ein äußerst enttäuschender Aufritt und eine desillusionierende 1:2-Pleite. Hinten mit dicken Schnitzern, vorne weiter harmlos - den Viktoria-Anhängern wird angst und bange...
Bei den Fans herrscht vor allem im Netz derweil schon Untergangs- statt der erhofften Aufbruchstimmung. Der Tenor in den Kommentarspalten: Gegen wen will die Viktoria Punkte holen, wenn nicht zuhause gegen den Tabellenletzten?
Unterdessen haben die Aschaffenburger Ende der vergangenen Woche noch einen Neuzugang aus dem Hut gezaubert. Elias Derwein, zuletzt vereinslos, komplettiert das Torwartteam und stand am Samstag auch gleich zwischen den Pfosten, weil Eric Verstappen aktuell an einer Knieverletzung laboriert.
"Ich bin den Verantwortlichen der Viktoria für das in mich gesetzte Vertrauen sehr dankbar und freue mich, jetzt ein Teil dieser Mannschaft und des Vereins zu sein. Ich werde alles dafür geben, die Jungs im Kampf um den Klassenerhalt zu unterstützen und meinen Beitrag dazu zu leisten", erklärt der 23-Jährige. In der vergangenen Saison 2024/25 gehörte der gebürtige Frankfurter dem Kader des Lokalrivalen Bayern Alzenau an.