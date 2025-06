Schockmoment und Tor des Jahres

Es war ein Moment, auf den die rund 250 Zuschauer und sämtliche weitere Beteiligte am Sonntag bei Temperaturen von weit über 30 Grad gerne verzichtet hätten: Im Finale der Homburger Stadtmeisterschaften knallten in der Luft Jägersburgs Mike Scharwath und der Schwarzenbacher Maximilian Berlitz heftig mit den Köpfen zusammen.

Nach einer längeren Behandlungspause stand fest, dass Berlitz weiterspielen konnte. Scharwath hatte dagegen eine Platzwunde davongetragen. Er musste ausgewechselt werden und bekam von der medizinischen Abteilung einen Turban wie einst Dieter Hoeneß im DFB-Pokalfinale 1982 seines FC Bayern München gegen den 1. FC Nürnberg verpasst. Ihm ging es dann aber zum Glück schnell wieder besser, so dass er auch wenig später bei der Siegerehrung mitwirken konnte. Die Jägersburger setzten sich in diesem Spiel in einer wahren Gluthitze letztlich mit 2:0 (1:0) gegen den Verbandsligisten durch und beerbten damit den FC Homburg II als neuen Stadtmeister. Die Tore gingen auf das Konto von Waaris Bhatti (42./Foulelfmeter) - zuvor hatte der Schwarzenbacher Anto Radeljic seinen Gegenspieler Manfred Osei Kwadwo zu Fall gebracht - und Alex Styben (73.), Styben war in der Sommerpause vom Südwest-Landesligisten TSC Zweibrücken in den Homburger Norden gewechselt.

Das schönste Tor der Stadtmeisterschaften gelang jedoch Beedens Kapitän Fatbardh Canolli mit einem 35-Meter-Freistoß aus halbrechter Position genau in den linken Winkel hinein. Dies war im Finale der Kreis- und Bezirksligisten kurz vor dem Abpfiff im Spiel gegen den SV Bruchhof-Sanddorf der Ehrentreffer zum 1:3-Endstand. Canolli will nun seine Aktivenkarriere beenden - ein schöneres Abschiedsgeschenk hätte er sich kaum machen können.