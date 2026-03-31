Schockmoment und lange Unterbrechung in Alpen

Concordia-Coach Manfred Wranik weilte am Sonntag mit seiner Familie im Kurzurlaub. „Wir haben den Gegner zu einfachen Toren eingeladen. Es war erschreckend, dass wir im Derby nicht vernünftig abliefern.“ Für ihn selbst steht nun womöglich ab Sommer die erste Fußball-Pause seiner Spieler- und Trainerlaufbahn an: „Ich hatte zwei, drei Angebote, aber eine Auszeit tut jetzt gut. Stand jetzt lege ich die ein – es sei denn, es ergibt sich doch noch etwas.“