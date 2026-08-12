Schockmoment überschattet Ruller Auswärtssieg Gute Besserung Steffen Lackmann - Bange Minuten nach schwere Verletzung von Michael Eggert · Heute, 10:16 Uhr · 0 Leser

TUS Eintracht Rulle feiert Steffen Lackmann nach dem Auswärtssieg – Foto: TuS Eintracht Rulle

Der zweite Saisonsieg von TUS Eintracht Rulle geriet beim VfR Voxtrup zur Nebensache. Zwar setzte sich die Mannschaft mit 2:0 durch, doch überschattet wurde die Partie von der schweren Verletzung des Ruller Mittelfeldspielers Steffen Lackmann.

Der 30-Jährige verletzte sich bei einem Kopfballduell und musste nach dem unglücklichen Aufkommen mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Partie wurde für rund 25 Minuten unterbrochen. Die Sorge um Lackmann war bei beiden Mannschaften groß. Auch VfR-Trainer Björn Richter wünschte dem Ruller Spieler nach dem Abpfiff alles Gute und eine schnelle Genesung. „Ich drücke ihm die Daumen, dass er bald wieder auf dem Platz steht“, sagte Richter.

Sportlich erwischte Rulle einen guten Start in die Partie. Das Spiel begann flott, beruhigte sich bis zur Halbzeit jedoch etwas. Nach dem Seitenwechsel wurde die Begegnung wieder intensiver, Chancen gab es auf beiden Seiten. Nach und nach übernahm Rulle das Zepter und belohnte sich in der 70. Minute. Einen starken Konter schloss die Mannschaft zur 1:0-Führung ab. In der Nachspielzeit machte der eingewechselte Jens Reichelt schließlich alles klar. Sein Treffer zum 2:0 war zugleich sein erster Pflichtspieltreffer im Trikot der ersten Mannschaft.