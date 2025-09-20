Schockmoment in Regensburg – Neumarkt springt auf die 1

Mit diesem Schuss sicherte Lucas Schmitt der Fortuna Regensburg doch noch einen Punkt gegen Gebenbach. – Foto: Florian Würthele

Die Bayernliga Nord hat einen neuen Tabellenführer. Durch einen hart erkämpften 1:0-Heimsieg gegen den ATSV Erlangen springt der ASV Neumarkt auf die Eins – punktgleich mit dem FSV Stadeln, gegen den die Adler das direkte Duell gewannen. Einen Heimdreier landete auch der FC Eintracht Bamberg. Der Absteiger entschied das Traditionsduell mit Bayern Hof überraschend klar mit 3:0. Zufrieden darf man auch beim FC Coburg sein. Die Vesten-Kicker trotzten dem favorisierten SC Eltersdorf zu Hause einen Punkt ab (1:1).



Ein Schockmoment überschattete das Oberpfalzderby Fortuna Regensburg gegen DJK Gebenbachs. Fortunas Kevin Hoffmann wurde kurz vor der Halbzeit hart am Kopf getroffen, verschluckte seine Zunge. Der Ex-Profi musste ins Krankenhaus gebracht werden. Hoffmanns Mannschaft enttäuschte und hatte mächtig Glück, dass am Ende ein Punkt heraussprang. Gebenbach verpasste unter Interimscoach Andi Graml die Entscheidung und quittierte spät den Gegentreffer zum 1:1-Endstand. Weitere Stimmen folgen...



Arber Morina (Trainer SV Fortuna Regensburg): „Es ist wahnsinnig viel Sand im Getriebe. Das flüssige Spiel ist vorbei. Heute ist vieles gegen uns gelaufen: Die Verletzung von Kevin Hoffmann, der furchtbare Platz, auf dem man nicht so spielen kann wie wir es wollen... Der Gegner agierte destruktiv, was schwierig war für uns. Generell agierten beide Mannschaften viel mit langen Bällen.“



Andreas Graml (Interimstrainer DJK Gebenbach): „Vor dem Spiel hätte ich einen Punkt unterschrieben. Meine Frau sagte, ich dürfe nicht gewinnen, sonst muss ich das weitermachen. Aber darum geht es gar nicht: Ich kann nur dem Verein ein wenig helfen. Das war eine wilde Woche. Man hat gesehen, dass die Jungs erkannt haben, dass sich einer – Markus Kipry – für den Verein geopfert hat. Ihm möchte ich explizit danken. Er hat mir in dieser Woche unwahrscheinlich viel geholfen. Zum Spiel: Es war eine geschlossene und brutale Mannschaftsleistung. Schade ist nur, dass es einen solch negativen Schub bedurfte. Normalerweise muss das Spiel mit drei Toren Unterschied an uns gehen.“

















