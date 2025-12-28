– Foto: Dieter Frank/Verein

Schockmoment beim Hallenklassiker in Balingen Schwere Sorge um Torjäger Janik Michel überschattet den heutigen Finaltag Verlinkte Inhalte Verbandsliga WFV Sparkassen IndoorCup Holzhausen Janik Michel

Der heutige Finaltag des 29. Sparkassen-Indoor-Cups der TSG Balingen steht früh unter einem dunklen Schatten. Eine möglicherweise schwere Verletzung von Janik Michel reißt Spieler, Zuschauer und Turnier aus der sportlichen Euphorie. Der Toptorjäger des FC Holzhausen muss vom Feld getragen werden.

Ein Turnier verliert seine Unbeschwertheit

Was als Fest des Hallenfußballs begann, verwandelte sich binnen Augenblicken in einen Moment der Beklemmung. Beim 29. Sparkassen-Indoor-Cup der TSG Balingen wird der heutige Finaltag früh von einer Hiobsbotschaft überschattet. Janik Michel, 33 Jahre alt, Führungsspieler und Toptorjäger des Titelverteidigers FC Holzhausen, bleibt nach einer Aktion verletzt liegen. Schnell wird klar, dass es sich um mehr als eine harmlose Blessur handeln könnte. Michel muss vom Feld getragen werden und wird aktuell untersucht. Der Fixpunkt des Titelverteidigers

Der FC Holzhausen ging als Titelverteidiger in den Finaltag und belegt in der laufenden Verbandsliga-Saison den zweiten Tabellenplatz. Janik Michel ist dabei mehr als nur Teil der Mannschaft. In der laufenden Spielzeit 2025/2026 kommt er bislang auf 18 Spiele, erzielt 18 Tore und bereitet vier weitere Treffer vor. Diese Zahlen stehen sinnbildlich für seine Rolle: Holzhausens Offensive ist auf ihn zugeschnitten, sein Torriecher prägt den Rhythmus des Spiels.

Eine Karriere in Toren gemessen

Der Blick auf Michels Laufbahn verdeutlicht die Wucht dieses Moments. Seit Jahren liefert er auf konstant hohem Niveau. In der Verbandsliga-Saison 2024/25 erzielte er in 29 Spielen beeindruckende 37 Tore, ergänzt durch vier Assists. Zuvor traf er in der Oberliga Baden-Württemberg 2023/24 in 32 Partien 21-mal, ein Jahr davor in 34 Spielen sogar 24-mal bei sieben Vorlagen. Seine Zahlen lesen sich wie ein fortlaufendes Protokoll sportlicher Verlässlichkeit. Torhunger über alle Ligen hinweg

Schon in der Verbandsliga-Saison 2021/22 gelangen Michel in 38 Spielen 47 Tore. Auch in kürzeren Spielzeiten blieb er treffsicher: zehn Tore in zehn Spielen 2020/21, 26 Tore in 18 Partien 2019/20, 36 Tore in 28 Spielen 2018/19. Selbst in nur elf Einsätzen der Saison 2017/18 in der Landesliga Württemberg, Staffel 3, netzte er 17-mal ein. Michels Karriere ist geprägt von Zahlen, die selten zufällig entstehen, sondern Ergebnis jahrelanger Konstanz sind.