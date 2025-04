Schockdiagnose für Bornschein: "Für den Kopf erstmal extrem schwierig"

Den Weg des Ricky Bornschein haben viele Fußballfans in Sachsen-Anhalt ganz genau verfolgt. Über Stationen in der Verbands- und Oberliga schaffte der Angreifer den Weg aus dem Amateurbereich in das Profigeschäft. Im vergangenen Sommer war der 25-Jährige von der SpVgg Greuther Fürth II zum Drittligisten FC Erzgebirge Aue gewechselt. Nun allerdings gab es eine schlimme Diagnose.