Schock um Nolte überschattet Niederlage

Der TuS Davenstedt hat sein Heimspiel am siebten Spieltag der Bezirksliga 2 Hannover mit 0:3 gegen den TSV Burgdorf verloren – eine bittere Niederlage, die jedoch durch die schwere Verletzung von Angreifer Joshua Benedict Nolte in den Hintergrund rückte. Der Offensivspieler musste nach einem Zusammenprall bereits kurz nach der Pause ausgewechselt und ins Krankenhaus gebracht werden. Die Diagnose: Schädelprellung und ein komplett zertrümmertes Jochbein. Trainer Fatih Yildizadoymaz rechnet mit einer Ausfallzeit von zwei bis drei Monaten. „Für mich rückt in so einem Moment das Sportliche in den Hintergrund – die Gesundheit des Spielers ist das Wichtigste.“

Dabei war Davenstedt ordentlich in die Partie gestartet. In der Anfangsphase zeigte das Team gute Ansätze, erarbeitete sich mehrere verheißungsvolle Situationen – blieb jedoch im Abschluss glücklos. Wie so oft im Fußball rächte sich das: Burgdorf nutzte seine erste echte Gelegenheit zur Führung (26.) und ließ sich fortan nicht mehr aus dem Konzept bringen.

Ein früher Einschnitt kam bereits in der zehnten Minute, als Torjäger Tolgahan Davran verletzungsbedingt vom Feld musste. Nach dem Seitenwechsel folgte der nächste Rückschlag: der Ausfall von Nolte, der nach einem harten Zusammenprall benommen vom Platz geführt wurde. In der Folge verlor Davenstedt spürbar den Faden.

Während die Gastgeber nun sichtlich mit sich und den Umständen rangen, präsentierte sich Burgdorf abgeklärt und effizient. Innerhalb von sechs Minuten sorgte Alexander Kamerer mit einem Doppelpack (53., 59.) für die Entscheidung. Davenstedt fand in der zweiten Hälfte kaum noch zu seinem Spiel zurück, gefährliche Abschlüsse blieben Mangelware. „Nach der Pause war es ein Duell auf Augenhöhe, aber Burgdorf zeigte vor dem Tor die größere Kaltschnäuzigkeit“, analysierte Yildizadoymaz. "Unterm Strich sieht das Ergebnis deutlicher aus, als es der Spielverlauf eigentlich hergegeben hat. Trotzdem Glückwunsch an Burgdorf zum verdienten Sieg.“

Tabelle rückt enger zusammen

Durch die zweite sieglose Partie in Folge bleibt Davenstedt bei zehn Punkten stehen und rutscht auf Rang sechs ab. Zwar hat die Mannschaft weiterhin die beste Tordifferenz im oberen Mittelfeld (+7), doch der Rückstand auf die Top Drei wächst. Burgdorf hingegen bleibt in der Erfolgsspur, feiert den fünften Saisonsieg und setzt sich mit nun 16 Punkten auf Rang zwei fest.

Der TuS wird sich nun vor allem neu sortieren müssen – sportlich wie personell. Neben dem langfristigen Ausfall von Nolte bleibt offen, wie schwer Davrans Blessur wiegt. Fest steht: Das Spiel gegen Burgdorf wird den Davenstedtern in mehrfacher Hinsicht in Erinnerung bleiben.

TuS Davenstedt – TSV Burgdorf 0:3

TuS Davenstedt: Dawid Dyla, Dennis Lattmann, Dominik Rokhlin, Jasmin Sadikovic, Mustafa Ghadbouni, Fabian Pietler, Paul Lange, Dominik Biber, Joshua Benedict Nolte (50. Louis-Moritz Albat), Justus Scheidemann (56. Henrik Menke), Tolgahan Davran (9. Max Manuel Sträche) - Trainer: Fatih Yildizadoymaz

TSV Burgdorf: Philipp Sauer, Erik Sonnefeld, Robin Günther (85. Laurin Mirkes), Kevin Franke, Benjamin Schubert, Dimitrij Gottfried (54. Mathis Flügge), Alexander Kamerer (64. Andrej Mechonzew), Sarwar Mahmud (79. Nick Jarzombek), Noel Köhler, Florian Pszolla - Trainer: Halit Özden

Schiedsrichter: David Amon Baresch

Tore: 0:1 (26.), 0:2 Alexander Kamerer (53.), 0:3 Alexander Kamerer (59.)