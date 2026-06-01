»Schock sitzt tief«: Ist die Bayernliga eine Nummer zu groß? Zum zweiten Mal innerhalb von drei Jahren ist der FC Coburg nach nur einem Bayernliga-Jahr gleich wieder in die Landesliga abgestiegen - wieder nach der Relegation... von Helmut Weigerstorfer · Heute, 08:00 Uhr · 0 Leser

Trainer Calle Schiebel wird auch in der Landesliga den Ton angeben. – Foto: Sportfoto Zink / J. Tenner

Und dann geht es wieder runter. Zum zweiten Mal innerhalb von drei Jahren ist der FC Coburg nach nur einem Bayernliga-Jahr gleich wieder in die Landesliga abgestiegen - wieder nach der Relegation. Und erneut dann relativ deutlich. Ist die fünfte Liga für die Vestekicker einfach eine Nummer zu groß? Manager Lars Müller dazu im FuPa-Interview...

Lars, seit dem Relegations-Pfingstmontag steht fest: Der FC Coburg muss gleich wieder runter in die Landesliga. Hast Du das schon komplett realisiert? Ist der Schock schon verdaut?

Wenn ich ehrlich bin noch nicht. Der Schock sitzt schon ziemlich tief… Kann man überhaupt von einem Schock sprechen in Anbetracht dessen, dass ihr immer klar kommuniziert habt, dass es nur um den Klassenerhalt geht? Ist der Abstieg somit nicht irgendwie nur "Alltag"?

Klar war von Beginn an unser Ziel der Klassenerhalt: Aber ein Abstieg ist nie Allag! Wir wollten es einfach besser machen wie vor zwei Jahren...

1:5 hieß es am Ende summiert gegen Landesligist Pfaffenhoffen. Eine eindeutige Sache, nimmt man das Gesamtergebnis der beiden Spiele als Maßstab. Warum hat es nicht geklappt? Warum musste man dem Landesligisten den Vortritt lassen?

Auf dem Papier eine eindeutige Sache, richtig! Wir waren im Hinspiel zu ängstlich. Das Tor von Norik Höhn hat uns am Leben gelassen. Das Rückspiel war in der ersten Hälfte ein Spiel auf Augenhöhe. Kurz vor der Halbzeit geraten wir durch einen Riesen-Bock ins Hintertreffen. Nach der Pause haben wir zwei Riesen-Chancen nicht genutzt. Und Pfaffenhofen war dann vor dem Tor eiskalt. Darin sehe ich auch den Unterschied in beiden Duellen: Der Gegner war vor dem Tor eiskalt und effektiver… Steile These, mit der bitte um Deine Meinung dazu: Mit Aykut Civelek, dem Torjäger schlechhin, der kurz vor dem Saisonende gegangen ist, wäre ein Erfolg in der Relegation wahrscheinlicher gewesen...

Wir wären in der ein oder anderen Situation eventuell effektiver vor dem Tor gewesen…