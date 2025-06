Abschied mit Tränen: Günther Denk verabschiedet sich mit einem Abstieg vom TSV Regen in Richtung Zwiesel. – Foto: Helmut Weiderer

»Schock noch da«: Wenn der Traum Relegation zum Alptraum wird... Die Relegation hat nicht nur lachende Sieger hervorgebracht, sondern auch leidende Verlierer. Besondere Geschichten dazu gab es rund um Regen, Hengersberg und Rattenberg

Die 5. Jahreszeit des Amateurfußballs ist leider vorbei. Und wieder hat die Relegation vor allem auf Kreis- und Bezirksebene unzählige Zuschauer an die neutralen Plätze gelockt. Das Interesse an der Saisonverlängerung ist gerade im Fußballkreis Ost unvermindert enorm! Es wurde mitgefiebert, mitgefeiert – und auch mitgelitten. Vor allem die lachenden Gewinner haben die Schlagzeilen bestimmt. FuPa wirft nun aber auch einen Blick auf die leidenden Verlierer – und hat in diesem Zusammenhang drei besondere Geschichte ausfindig gemacht.

TSV Regen – der Doppelabstieg Die Worte, die Andreas Greil für das findet, was rund um den TSV Regen in der Relegation widerfahren ist, sind in ihrer Deutlichkeit nicht so leicht zu überbieten. Erst musste sich die Erste aus der Bezirksliga verabschieden – nach zwei Elfmeterschießen. Dann erwischte es noch die Kreisklassen-Reserve – nach einer Niederlage in der zweiten Runde beim Nachbarn Rinchnach/Kirchdorf. Der Verein aus der Kreisstadt - am Boden! „Der Schock ist noch da“, gibt der Sportliche Leiter, der während der Saisonverlängerung auch Interimstrainer der künftigen Kreisliga-Truppe war, zu. „Die ganze Situation ist nicht wirklich toll.“

Der bittere Doppelabstieg in der nervenaufreibenden Nachspielzeit der Saison lässt dabei, trotz seiner Einzigartigkeit, Greil nicht vordergründig verzweifeln. Klar, die erste Woche der Relegation war alles andere als einfach. Aber: „Bitter ist vor allem: Hätten beide Mannschaften mit dem gleichem Engagement wie in diesen Partien gespielt, wären wir nie in diese Situation gekommen.“ Zwischen den Zeilen wird deutlich, dass in Regen die Analyse einer Spielzeit zum Vergessen mehr oder weniger abgeschlossen ist. Was das Resümee betrifft, nimmt der TSV-Manager kein Blatt vor den Mund. „In der Ersten war eine Selbstzufrieden auszumachen. Die Stimmung war von Beginn der Saison an nicht so prickelnd“, spricht der 49-Jährige Klartext. „Und mit der Zweiten waren wir nach vier Spieltagen noch Tabellenführer. Dann hat die Misere begonnen! Zwischenzeitlich hatten wir eine durchschnittliche Trainingsbeteiligung von vier Mann.“ Insgesamt ist es, auch wenn es hart klingt, nicht so schlecht, wenn es jeweils eine Etage runtergeht. „Vielleicht haben die beiden Abstiege eine reinigende Wirkung. Fest steht: Das Thema Bezirksebene ist auf absehbare Zeit Tabu. Wir müssen wieder langfristig was aufbauen.“

Und zum Schluss will Andreas Greil noch eine Sache los werden, die ihm während der Relegation besonders zu schaffen gemacht hat – und im zwischenmenschlichen, nicht sportlichen Bereich angesiedelt ist. „Die Verrohung nimmt immer mehr zu – auch und gerade innerhalb des Vereins.“ So hätte seine Frau über ihren Instagram-Kanal an ihn adressierte Nachrichten erhalten, in denen TSV-Spieler bloßgestellt worden seien. Zudem seien die Eltern seines Kadermitgliedes anonym via Telefon wegen ihres Sohnes beschimpft worden. „Da wurden eindeutig Grenzen überschritten. Das geht gar nicht!“ Wiederum deutliche Worte...

In schwierigen Zeiten rückt das Dorf Rattenberg noch enger zusammen. – Foto: Johann Ring

DJK Rattenberg – das alljährliche Scheitern Die Endphase der Spielzeit und auch die Saisonverlängerung war für die DJK Rattenberg ein extremes Auf und Ab der Gefühle. Am letzten Spieltag war man zwischenzeitlich Meister, wurde aber dann doch noch von Stallwang abgefangen. Die erste Runde der Relegation gestaltete man erfolgreich, ehe Ittling alle Kreisklassen-Träume platzen ließ. Nachdem die Wagner-Truppe bereits im Vorjahr auf eine noch dramatischere Art und Weise gescheitert war. „Letztes Jahr war's schon bitter – da sind wir durch ein Eigentor ausgeschieden“, blickt Manager Thomas Schedlbauer zurück – und stellt insgesamt fest: „Das nagt schon an einem.“ Das Scheitern in letzter Minute ist, so ehrlich gibt sich der Sportliche Leiter des A-Klassisten, mittlerweile „in den Köpfen der Spieler drin“. Die bitteren Niederlagen haben ihre seelischen Spuren hinterlassen. Daran, diese zu verwischen, arbeitet nun das ganze Dorf. „Es sind Tränen geflossen, die Stimmung war am Boden“, gewährt Schedlbauer einen Einblick in das Innenleben des kleinen Ortes, dessen Stolz die DJK ist. „In solchen Momenten rückt aber Rattenberg noch enger zusammen. Es gibt viele Tröster, die Spieler werden von den vielen Fans wieder aufgebaut. Und das ist, trotz des traurigen Hintergrundes, schön zu sehen.“ Das Miteinander ist stärker als die größten Niederlagen – davon ist Thomas Schedlbauer überzeugt. Genau geht der 30-Jährige fest davon aus, dass kein Spieler in ein Loch fällt – oder den Verein verlässt. „Die Jungs sind hier tief verwurzelt und wollen mit ihren Freunden erfolgreich sein.“ Nach der Sommerpause, die „allen gut tut“, will die DJK Rattenberg wieder angreifen. Weiterhin schielt man in Richtung Kreisklasse – und wenn es über die zweite Chance sein muss. Trotz aller negativer Erfahrungen steht für Schedlbauer und Kameraden weiterhin fest: „Die Relegation zu erreichen, ist kein Selbstläufer. Und es sind wahre Highlight-Spiele!“

Für Daniel Hartl gab es zum Abschied "nur" ein Plakat, nicht den Aufstieg. – Foto: Harry Rindler