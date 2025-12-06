Schock in „The Valley“: Championship-Duell nach Todesfall beendet

Bereits nach rund zwölf Minuten Spielzeit wurde die Begegnung unterbrochen, als im Unterrang der Heimkurve ein Zuschauer medizinische Hilfe benötigte. Sanitäter und Notärzte eilten auf die Tribüne, während die Spieler zunächst auf dem Rasen blieben und das Geschehen sichtlich betroffen verfolgten.

Schiedsrichter Matthew Donohue schickte beide Mannschaften wenig später in die Kabinen, um Raum für die laufenden Rettungsmaßnahmen zu schaffen. Knapp eine Stunde nach der Unterbrechung gaben Verein und Liga bekannt, dass die Partie beim Stand von 0:0 endgültig abgebrochen wird und zu einem späteren Zeitpunkt neu angesetzt werden soll.



Am Nachmittag bestätigte Charlton Athletic, dass der betroffene Zuschauer, ein Anhänger des Heimklubs, nach der Notfallbehandlung verstorben ist. Der Verein zeigte sich „zutiefst erschüttert“, sprach der Familie und den Freunden des Fans sein tief empfundenes Beileid aus und bedankte sich ausdrücklich bei den Ersthelfern im Stadion.

