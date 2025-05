Schock in der Kreisoberliga: Schiedsrichter geht nach Kopftreffer k.o.

In der 75. Minute wurde es im Kreisoberliga-Duell zwischen dem Möckeraner TV und der SG Güsen/Parey (Jerichower Land) am Sonntag ganz still. Bange Blicke standen den Spielern, Verantwortlichen und Zuschauern ins Gesicht geschrieben, nachdem Schiedsrichter Marko Schmidt regungslos zu Boden gegangen war.