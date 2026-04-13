Schock in Ahrensburg: Hagen kassiert K.o. in der Nachspielzeit SSC Hagen Ahrensburg unterliegt FC Fetih-Kisdorf mit 1:2 von ck · Heute, 07:47 Uhr · 0 Leser

– Foto: Vivian Pfaff

Der SSC Hagen Ahrensburg hat im Heimspiel gegen den FC Fetih-Kisdorf eine bittere 1:2-Niederlage hinnehmen müssen – und das auf besonders schmerzhafte Weise. Erst in der Nachspielzeit entschieden die Gäste die Partie, obwohl sich für die Mannschaft von Trainer Aydin Taneli über weite Strecken ein anderes Bild ergeben hatte.

Dabei begann die Begegnung aus Sicht der Gastgeber durchaus vielversprechend. Rico Pohlmann brachte den SSC in der 24. Minute nach einer gelungenen Offensivaktion in Führung. Doch die Antwort der Gäste folgte nahezu umgehend: Nur zwei Minuten später glich Leon-Pascal Bankert aus, wodurch sich früh ein offener Schlagabtausch entwickelte. In der Folge blieb das Spiel ausgeglichen, wobei Hagen vor allem nach der Pause mehr klare Möglichkeiten verzeichnete, diese jedoch nicht in eine erneute Führung umwandeln konnte. Stattdessen blieb Fetih im Spiel – und nutzte am Ende den entscheidenden Moment, als Luis Hinzmann in der 92. Minute zum 1:2 traf. „Extrem bitter“ – Taneli kritisiert Schlussphase Trainer Aydin Taneli zeigte sich nach Abpfiff entsprechend enttäuscht und analysierte die Partie ausführlich: „Wir verlieren zu Hause 1:2 und kassieren das entscheidende Gegentor in der 92. Minute. Das ist natürlich extrem bitter. Vor allem, weil wir in der zweiten Halbzeit mehrere hochkarätige Chancen hatten – unter anderem durch Rico und Raphael, die beide die Möglichkeit zum 2:1 hatten, diese aber nicht nutzen konnten.“

Der Coach verwies dabei auch auf ein wiederkehrendes Muster: „In der Schlussphase stehen wir dann nicht mehr kompakt genug in unseren Defensivzonen, sind nicht sauber in den Abläufen – und genau das wird erneut bestraft. Es ist nicht das erste Mal, dass wir in den letzten Minuten Punkte hergeben, sei es durch ein spätes Gegentor zum Ausgleich oder wie heute zur Niederlage.“ Trotz der Niederlage sah er seine Mannschaft in vielen Bereichen im Vorteil: „Vom Chancenverhältnis her waren wir die bessere Mannschaft, auch wenn der Gegner spielerisch seine Anteile hatte. Den Einsatz kann ich meiner Mannschaft nicht absprechen, aber in bestimmten Phasen hat uns die nötige Frische gefehlt, das hat man bei einigen Spielern gesehen.“