Schock für Zwiesel: »Absoluter Ausnahmefußballer« Radl ist weg

"Jaroslav ist mit seiner Mentalität und Qualität für die Kreisliga ein absoluter Ausnahmefußballer. Er hat großen Anteil daran, dass wir so gut gestartet sind", sagt Zwiesels Manager Thomas Kagerbauer. Der Grund für den Abgang des Mittelfeldmanns liegt im privaten Bereich. "Scheinbar gibt es einen Krankheitsfall im engeren Familien-Umfeld von Jaro, der uns diesbezüglich aber keine Details genannt hat. Fakt ist, dass es im Leben wichtigere Dinge wie Kreisliga-Fußball gibt. Daher haben wir diesen Schritt zu akzeptieren, auch wenn der Zeitpunkt für uns natürlich sehr bescheiden ist", seufzt Kagerbauer.





In Tschechien endet die Wechselfrist erst am 8. September, daher ist der Transfer noch möglich. Zumindest Tomas Holik steht den Glasstädtern seit ein paar Wochen wieder zur Verfügung. "Tomas hat seinen ursprünglich längerfristig geplanten Auslandsaufenthalt abgebrochen, da sein Vater gesundheitliche Probleme hat. Daraufhin hat er angefragt, ob er wieder bei uns spielen kann. Das haben wir ihm gerne ermöglicht, da er ein super Typ und hervorragender Defensivspieler ist. Er hat zwar noch etwas Trainingsrückstand, wird uns aber helfen", meint Kagerbauer, der mit dem bisherigen Saisonverlauf vollauf zufrieden ist: "16 von 18 möglichen Punkten sind eine sehr gute Bilanz, zumal wir Woche für Woche etliche Ausfälle zu beklagen haben."







Trotz des Radl-Abgangs traut der erfahrene Funktionär den Schützlingen von Marcus Biller und Michael Schaller einiges zu, wenngleich er die groß aufspielende SpVgg Osterhofen als unantastbar ansieht: "Bezüglich der Meisterschaft hat es nichts mit Understatement zu tun, aber Osterhofen hat einen Kader beisammen, der vermutlich in der Bezirksliga ganz oben stehen würde und der seine Klasse bislang eindrucksvoll unter Beweis stellt. Für uns und ein paar andere Vereine geht es um den zweiten Platz. Den Ehrgeiz, diesen zu erreichen, haben wir definitiv."







Am Samstag gastiert der tüchtige Neuling TSV Oberschneiding im Jahnstadion. Zumindest der zuletzt beruflich verhinderte Torjäger Günther Denk und vermutlich auch Ben Eichinger kehren ins Aufgebot der Rot-Weißen zurück.