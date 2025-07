Schock für Walkertshofen: Co-Spielertrainer Zettl hört auf

"Für uns ist das ein herber Verlust. Zetti ist nicht nur ein super Fußballer, der eine Bereicherung für unser Spiel war, sondern auch ein menschlich ganz feiner Kerl, mit dem mich mittlerweile eine gute Freundschaft verbindet. Wir wünschen ihm alle eine gute und schnelle Genesung. Zudem hoffen wir, dass er uns als Co-Trainer erhalten bleibt", sagt Walkertshofens Spielercoach Christian Brandl, der sich selbst im Mai 2024 die Achillessehne gerissen hat und der deshalb eine Zwangspause von 10 Monaten einlegen musste.







Es gibt aber auch eine gute Nachricht für die Rot-Weißen, denn Thomas Rußwurm hat seine Fußball-Auszeit nach ein paar Wochen bereits wieder beendet. "Tom hat im Juni ein berufsbegleitendes Studium begonnen. Vor dem Aufwand hat er im Vorfeld großen Respekt. Mittlerweile ist er aber zu der Überzeugung gekommen, dass das mit dem Fußball doch unter einen Hut zu bekommen ist und er gerne noch eine Saison spielen würde. Das ist für uns natürlich eine tolle Sache, denn er war in den vergangenen Jahren stets ein Leistungsträger und absoluter Mentalitätsfußballer", frohlockt Christian Brandl, der mit dem Verlauf der Vorbereitung nicht unzufrieden ist: "Die Leistungen in den Testspielen waren zwar eher durchwachsen, aber wir haben endlich einen deutlich breiteren Kader als in den Jahren zuvor und können entsprechend gut im Training arbeiten. Die Neuzugänge haben sich bereits einwandfrei integriert und daher sind wir optimistisch gestimmt."







Da der TSV Langquaid sich für die 1. BFV-Totopokal-Hauptrunde qualifiziert hat, muss sich der FC Walkertshofen auf den Saisonstart noch etwas gedulden und kämpft erst kommenden Mittwoch beim FSV VfB Straubing erstmals wieder um Punkte und Tore.