Schock für Seebach: Kapfenberger hat sich das Kreuzband gerissen Den 21-jährigen Offensivmann hat es im Relegationsspiel gegen Kottern schlimm erwischt von Thomas Seidl · Heute, 16:00 Uhr · 0 Leser

Luca Kapfenberger (am Ball) wird dem TSV Seebach lange nicht zur Verfügung stehen – Foto: Harry Rindler

Bitter Pille für den TSV Seebach, der für den Rest das Fußballjahres 2026 ohne Luca Kapfenberger auskommen muss. Der 21-Jährige riss sich am Donnerstag-Abend im Bayernliga-Relegationshinspiel gegen den TSV Kottern, das mit einem torlosen Remis endete, bereits im ersten Durchgang das Kreuzband im rechten Knie. Am Freitag-Vormittag brachte eine MRT-Untersuchung die bittere Gewissheit.

Der vor eineinhalb Jahren von der SpVgg Niederalteich gekommene Youngster mauserte sich beim Vizemeister der Landesliga Mitte zu einer unumstrittenen Stammkraft und verbuchte in der Spielzeit 2025/2026 bemerkenswerte 21 Scorer-Punkte (7 Tore, 14 Vorlagen). "Bei einem Allerweltszweikampf um den Ball bin ich blöd weggeknickt und es hat mir sofort einen Stich gegeben", berichtet Kapfenberger, der seinen Farben damit mehrere Monate fehlen wird.











"Extrem bitter. Luca hat in dieser Saison eine tolle Entwicklung gemacht und schießt überragende Standards", sagt Seebachs Coach Wolfang Beller, der beim Rückspiel am Pfingstmontag auch ohne sein Kapitän Sandro Nickl auskommen muss. Der 30-jährige Innenverteidiger wurde wegen einer Notbremse vom Platz gestellt. "Das sind zwei Nackenschläge, aber wir haben Alternativen. Hinten steht mit Kilian Schwarzmüller ein erfahrener Spieler parat und für die Offensivpositionen haben wir mit Alexander Wittenzellner, Patryk Richert und Gergö Adorjan gute Leute", sagt Beller, der mit dem Auftritt seiner Mannen vollauf zufrieden war: "Kottern spielt technisch einen etwas saubereren Fußball als wir. In den Zweikämpfen waren wir aber sehr präsent und hatten auch nach vorne eine paar gute Momente. Überragend war unsere Defensivleistung. Obwohl wir eine halbe Stunde in Unterzahl waren, haben wir fast gar nichts zugelassen. Im gesamten Spiel hatte dre Gegner nur drei, vier Halbchancen."







Dem Gastspiel im Kemptener Stadtteil blickt der ehemalige Bundesliga-Assistenzcoach durchaus optimistisch entgegen: "Wir haben gezeigt, dass wir mit einer gestandenen Bayernliga-Mannschaft mithalten können. Unsere Herangehensweise wird daher auch am Montag nicht anders sein. Wir haben mit und gegen den Ball unsere Abläufe, die sehr gefestigt sind. Verstecken werden wir uns bestimmt nicht und glauben an unsere Chance."