Schock für Lok Leipzig: Malik McLemore fällt monatelang aus

Der klare 3:0-Derbysieg bei Chemie hatte einen bitteren Beigeschmack für die Lokisten. Nach zwei Aktionen in der ersten Hälfte, als McLemore unglücklich aufgekommen war, musste der Deutsch-Amerikaner noch vor der Pause raus. Die niederschmetternde Diagnose folgte nun wenige Tage später. Leipzigs Sportdirektor Toni Wachsmuth nimmt in einer offiziellen Klubmitteilung Stellung: "Der lange Ausfall von Malik trifft uns sehr hart, weil wir gesehen haben, welches Potenzial in ihm steckt. Wir wünschen Malik alles Gute für die anstehende OP und eine schnelle, reibungslose Genesung. Als Verein werden wir ihn auf seinem Reha-Weg bestmöglich begleiten. Wir freuen uns jetzt schon auf sein Comeback im Lok-Trikot!"



Malik McLemore war erst im Januar nach Leipzig gekommen. Zuvor kickter er in dem USA in der USL Championship (2. Liga) für die Texaner von El Paso Locomotive FC. Bislang kam er neunmal zum Einsatz in der Regionalliga Bayern und hatte sich in der Elf von Coach Jochen Seitz zuletzt einen Stammplatz erobert. Bitter für Lok, dass er nun im Kampf um den Aufstieg in die 3. Liga fehlen wird. Der Meistertitel dürfte den Sachsen bei zehn Punkten Vorsprung zwar nicht mehr zu nehmen sein, doch am Ende der Saison warten noch die viel kritisierten Alles-oder-Nichts-Spiele. In der Relegation trifft der Meister der Regionalliga Nordost auf den Meister der Regionalliga Nord. Es dürfte demnach zum Duell zwischen Lok Leipzig und dem TSV Havelse kommen.