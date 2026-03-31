Schock für Hansa Rostock: Schwere Verletzung im Pokalspiel

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Die Nachrichtenlage beim F.C. Hansa Rostock gleicht in diesen Tagen einer emotionalen Achterbahnfahrt zwischen sportjuristischer Erleichterung und medizinischem Entsetzen. Während der Verein einen Erfolg vor dem Sportgericht feiern konnte, sorgt eine schwere Verletzung von Innenverteidiger Florian Carstens für tiefe Sorgenfalten an der Ostseeküste. Ein Zwischenfall im Landespokalspiel überschattet nun die Planungen für die kommenden Wochen in der 3. Liga.

Es war eine jener Szenen, die den Atem stocken lassen und die sportliche Freude über ein Weiterkommen im Pokalwettbewerb augenblicklich in den Hintergrund drängen. Am vergangenen Sonnabend bestritt der FCH das Viertelfinale im Landespokal beim 1. FC Neubrandenburg. Die reguläre Spielzeit war bereits abgelaufen, als sich in der Nachspielzeit das folgenschwere Unglück ereignete. In einem intensiven Zweikampf stürzte ein Gegenspieler unglücklich auf den Knöchel des Rostocker Abwehrspielers. Für den 27-jährigen Florian Carstens endete dieser Einsatz nicht mit dem Jubel über den Abpfiff, sondern mit Schmerzen, die eine sofortige medizinische Abklärung unumgänglich machten.

Die medizinische Gewissheit nach dem Aufprall

Die Hoffnung, dass es sich lediglich um eine schmerzhafte Prellung handeln könnte, zerschlug sich schnell. Die anschließende eingehende medizinische Untersuchung brachte die traurige Gewissheit für den Spieler und die Mannschaft. Die Diagnose ergab eine Verletzung des Sprunggelenks. Diese Nachricht trifft das Team hart. Aufgrund dieser Verletzung steht nun fest, dass der Abwehrakteur seinem Verein vorerst nicht zur Verfügung stehen kann.

Der Schatten des Vorfalls in Wiesbaden

Dabei blickte die Hansa ohnehin auf turbulente Tage zurück, die ihren Ursprung in der Partie beim SV Wehen Wiesbaden am 20. März 2026 hatten. In diesem Auswärtsspiel sah der Verteidiger die Rote Karte, die weitreichende Konsequenzen nach sich zog. Der Vorwurf des Schiedsrichters wog schwer, da die Aktion als rohes Spiel gewertet wurde. In der Folge schaltete sich der DFB-Kontrollausschuss ein, um das Strafmaß für den Platzverweis festzulegen. Diese disziplinarische Maßnahme innerhalb des Spielbetriebs der Deutschen Fußball-Bundes (DFB) stellte den Verein vor die Herausforderung, für eine ungewisse Zeit ohne ihren Spieler planen zu müssen.

Ein juristisches Ringen um Gerechtigkeit

Das erste Urteil, das vom DFB-Sportgericht ausgesprochen wurde, sah zunächst eine Sperre von zwei Meisterschaftsspielen vor. Für den Klub war dieses Strafmaß zu hoch gegriffen, weshalb man sich entschloss, gegen die Entscheidung des DFB Einspruch einzulegen. Es folgte ein sportjuristisches Verfahren, in dem der Verein für eine Reduzierung der Strafe kämpfte. Dieser Einsatz war von Erfolg gekrönt: Das Gericht revidierte seine ursprüngliche Einschätzung und reduzierte die Sperre auf lediglich ein Meisterschaftsspiel. Es war ein Moment des Durchatmens für alle Beteiligten.

Die bittere Ironie des Schicksals

Doch die Freude über diesen juristischen Sieg währte kaum länger als ein paar Tage. Es ist die bittere Ironie des Fußballsports, dass die Spielberechtigung, die man sich mühsam vor dem Sportgericht zurückgekämpft hatte, nun durch die physische Verletzung wertlos geworden ist. Der Moment, in dem der Weg für eine baldige Rückkehr geebnet war, wurde im Landespokal zunichtegemacht. Statt sich auf die Rückkehr nach der abgesessenen Sperre vorzubereiten, muss sich der Spieler nun mit den medizinischen Folgen des Pokalspiels auseinandersetzen.

Ein geplantes Fehlen wird zur traurigen Gewissheit

Für das kommende Heimspiel gegen Viktoria Köln, das an diesem Sonnabend um 14 Uhr angepfiffen wird, hätte der Innenverteidiger ohnehin nicht im Kader gestanden. Die reduzierte Sperre griff für genau diese Begegnung, womit sein Fehlen im Vorfeld bereits feststand. Doch während man im Umfeld des Vereins darauf gehofft hatte, dass dies das letzte Spiel ohne den 27-Jährigen sein würde, hat sich die Lage nun grundlegend gewandelt.