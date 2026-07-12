Schock für Grainet: "Sechser" Seidl erleidet Schienbeinbruch

Sebastian Seidl (am Ball in weißer Spielkleidung) hat sich schwer verletzt – Foto: Karl-Heinz Hönl

"Für uns und vor allem für Basti ist das extrem bitter. Der Schock über die schwere Verletzung war und ist groß", sagt Grainets Übungsleiter Johannes Gastinger. Bereits in der Vorsaison zog sich das Eigengewächs der Blau-Weißen Mitte August im Heimspiel gegen den SV Hutthurm einen Kieferbruch zu, der einen langfristigen Ausfall zur Folge hatte. "Er war nach einer Rückkehr eine unserer absoluten Konstanten und hatte maßgeblichen Anteil an unseren Mega-Lauf im Frühjahr. Sein Ausfall wiegt schwer", seufzt Gastinger. "Verletzungen gehören leider zum Fußball dazu. Basti wird zurückkommen - davon bin ich felsenfest überzeugt", betont der Coach, der am Freitag seinen 40. Geburtstag gefeiert hat.



Mit dem Verlauf der Vorbereitung war Gastinger ansonsten zufrieden: "Im Großen und Ganzen hat es gepasst. Luft nach oben gibt es immer." Drei der vier ausgetragenen Testmatches konnten siegreich gestaltet werden. Nur beim künftigen Ligakontrahenten FC Sturm Hauzenberg zogen Bösl, Fürst und Kameraden knapp mit 2:3 den Kürzeren. Am kommenden Sonntag beginnt für die Waidler mit einem Auswärtsspiel beim ASV Burglengenfeld das Abenteuer Landesliga. "Wir freuen uns riesig auf das erste Landesliga-Spiel unserer Vereinsgeschichte. In Burglengenfeld müssen wir gleich bei einem Team ran, das viermal in Folge unter den ersten Sieben abgeschlossen hat. Das wird gleich eine große Aufgabe, der wir uns aber gerne stellen", lässt der junge Trainer wissen.



