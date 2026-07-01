Schock für FCB: Torwart-Juwel Prescott fällt nach Knieverletzung aus

Leonard Prescott verletzt sich vor dem ersten Testspiel der Bayern-Amateure gegen Legia Warschau. – Foto: Claus G.Stoll

Eigentlich sollte Prescott mit den Bayern-Amateuren ins Trainingslager reisen und sich unter dem neuen Cheftrainer Dante präsentieren. Doch noch vor dem Anpfiff gegen den polnischen Rekordmeister zog sich der Keeper beim Aufwärmen eine Meniskusverletzung am Knie zu. Die Diagnose bestätigte sich nach einer Untersuchung durch die medizinische Abteilung des FCB schnell. Prescott wurde bereits operiert und fällt für mehrere Wochen aus.

München – Bittere Nachrichten für den FC Bayern München zum Trainingslagerauftakt. Die Münchner Amateure müssen vorerst auf Torwart-Talent Leonard Prescott verzichten. Der 16-jährige Junioren-Nationalspieler verletzte sich beim Aufwärmen vor dem ersten Testspiel gegen Legia Warschau und fällt mehrere Wochen aus.



FC Bayern Amateure müssen mehrere Wochen auf Leonard Prescott verzichten



Bei der Dante-Premiere unterlagen die Amateure dem polnischen Rekordmeister knapp mit 0:2. Cheftrainer Dante plante sogar noch mit Prescott in der Startelf, der unter anderem beim Champions League Spiel des FC Bayern gegen Bergamo im Profikader stand. Nach dem Aufwärmen konnte er die Partie angeschlagen nicht bestreiten – Leon Klanac rückte kurzfristig ins Tor.



Dabei begann die Partie auf dem Adidas-Campus in Herzogenaurach vielversprechend. Bereits nach neun Minuten bot sich den Münchnern die Chance auf Führung. Doch Leopold Schmid setzte seinen Kopfball nach einer Ecke über das Tor. Anschließend übernahm der polnische Erstligist zunehmend die Kontrolle. Nach der Trinkpause brachte Bartosz Kaputska die Gäste in Führung.



Im zweiten Durchgang tauschte Dante nahezu die ganze Mannschaft aus. Nur Prescott-Ersatz Klanac blieb 90 Minuten lang auf dem Platz. Auch nach dem Seitenwechsel erspielten sich die Bayern-Amateure einige gute Möglichkeiten, unter anderem durch Noah Codjo-Evora und Maycon Cardozo. Letztlich waren es die Polen, welche durch einen Treffer von Rafal Adamski auf 2:0 erhöhten.



Cheftrainer Dante ist zufrieden – Amateure reisen ohne Prescott ins Trainingslager nach Österreich



Cheftrainer Dante zeigte sich aber zufrieden mit dem Ergebnis: „Ich bin zufrieden mit diesem ersten Test. Gegen eine Erstliga-Mannschaft, die vor allem physische Vorteile hatte, haben wir mit dieser sehr jungen Mannschaft gut dagegengehalten. Allen voran hat mir die Einstellung der Jungs gefallen. Das wollen wir entwickeln: mutig am Ball und immer hungrig zu sein. Natürlich gibt es noch einige Dinge, in denen wir uns verbessern müssen, aber wir sind auch erst am Anfang der Vorbereitung. Ich bin sehr positiv gestimmt“, wie Dante auf der Vereinswebsite zitiert wird.



Nach dem Testspiel ging es für die Amateure ins Trainingslager an den Walchsee. Dort wartet am 4. Juli mit Wacker Innsbruck bereits der nächste Härtetest. Anschließend stehen weitere Vorbereitungsspiele bei den Stuttgarter Kickers sowie am 19. Juli gegen den SSV Ulm auf dem Programm.