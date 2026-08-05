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Schock für FC Amberg: Weidner erleidet Kreuzbandriss
Für den 29-jährigen Vize-Kapitän ist die Saison wohl beendet
von Florian Würthele · Heute, 10:20 Uhr · 0 Leser
Dennis Weidner wird dem FC Amberg über Monate fehlen. – Foto: Florian Würthele
Nächste Hiobsbotschaft für den FC Amberg! Der Landesliga-Aufsteiger muss in der kompletten restlichen Saison auf Mittelfeld-Allrounder Dennis Weidner verzichten. Der 29-jährige Vize-Kapitän der Amberger hatte sich im vergangenen Auswärtsspiel beim SC Luhe-Wildenau (1:3-Niederlage) nach rund einer Stunde schwer am Knie verletzt. Nun ist die Diagnose da – und die hat es in sich: Kreuzband- und Außenbandriss. Damit ist die Saison für den erfahrenen Sommerneuzugang, der von der DJK Ammerthal an den Schanzl wechselte, aller Voraussicht nach beendet.
Sportlicher Leiter Roman Reinhardt spricht über die sozialen Kanäle von einem „großen Schock für uns“. Weidner sei, obwohl er noch nicht lange da ist, bereits ein „wichtige Säule der Mannschaft“. Natürlich werde man den Schwerverletzten auf seinem Weg zurück auf den Fußballplatz begleiten. „Wir sind sicher, dass er stärker zurückkommt.“
Dennis Weidner ist ein Eigengewächs des FC Amberg, spielte er doch bereits in seiner Jugend am Schanzl. Nach den Stationen FV Vilseck und SV Raigering in der Kreis- und Bezirksliga wagte er im Corona-Sommer 2020 den Schritt zur DJK Ammerthal. Der vielseitig einsetzbare Fußballer bestritt im DJK-Dress 119 Spiele in der Bayernliga und 29 in der Landesliga. Schließlich kehrte er diesen Sommer zu seinem Jugendklub zurück – und spielte sich sofort in die Stammelf. In den ersten drei Saisonspielen stand Weidner stets in der Startelf. Umso schmerzhafter ist für die Amberger seine Horror-Verletzung.
Im Lager des Landesliga-Rückkehrers ist es nicht die erste Hiobsbotschaft im Frühstadium der Saison. Zuletzt hatte sich Nick Sperlich einen Knorpelschaden zugezogen, was auch für ihn im Normalfall das Saisonaus bedeutet. „Das Problem bei ihm ist, dass er hinter der Kniescheibe sozusagen ein Loch hat. Er muss sich aus dem Oberschenkel etwas entnehmen lassen, was angezüchtet und mit Blut angereichert wird und ihm dann wieder eingesetzt wird. Dies passiert Ende August. Bis das verheilt und fest ist, vergehen mindestens Monate. Deshalb ist es für Nick zumindest in dieser Saison nicht mehr möglich, dass er spielt“, informiert Reinhardt.
Erstmals fehlen wird Weidner seiner Mannschaft am kommenden Samstag, wenn der FCA den Mitaufsteiger Türk Gücü Straubing begrüßt. Neben Weidner und Sperlich gehören aktuell Kapitän Mario Schmien (Innenbandanriss), Elias De Luca (Knieprobleme), Marco Helleder (Knorpelschaden) und Dauerpatient Leon Brandl (Kreuzbandriss) zum üppig gefüllten Lazarett.