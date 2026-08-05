Schock für FC Amberg: Weidner erleidet Kreuzbandriss

Dennis Weidner wird dem FC Amberg über Monate fehlen. – Foto: Florian Würthele

Nächste Hiobsbotschaft für den FC Amberg! Der Landesliga-Aufsteiger muss in der kompletten restlichen Saison auf Mittelfeld-Allrounder Dennis Weidner verzichten. Der 29-jährige Vize-Kapitän der Amberger hatte sich im vergangenen Auswärtsspiel beim SC Luhe-Wildenau (1:3-Niederlage) nach rund einer Stunde schwer am Knie verletzt. Nun ist die Diagnose da – und die hat es in sich: Kreuzband- und Außenbandriss. Damit ist die Saison für den erfahrenen Sommerneuzugang, der von der DJK Ammerthal an den Schanzl wechselte, aller Voraussicht nach beendet.

Sportlicher Leiter Roman Reinhardt spricht über die sozialen Kanäle von einem „großen Schock für uns“. Weidner sei, obwohl er noch nicht lange da ist, bereits ein „wichtige Säule der Mannschaft“. Natürlich werde man den Schwerverletzten auf seinem Weg zurück auf den Fußballplatz begleiten. „Wir sind sicher, dass er stärker zurückkommt.“



Dennis Weidner ist ein Eigengewächs des FC Amberg, spielte er doch bereits in seiner Jugend am Schanzl. Nach den Stationen FV Vilseck und SV Raigering in der Kreis- und Bezirksliga wagte er im Corona-Sommer 2020 den Schritt zur DJK Ammerthal. Der vielseitig einsetzbare Fußballer bestritt im DJK-Dress 119 Spiele in der Bayernliga und 29 in der Landesliga. Schließlich kehrte er diesen Sommer zu seinem Jugendklub zurück – und spielte sich sofort in die Stammelf. In den ersten drei Saisonspielen stand Weidner stets in der Startelf. Umso schmerzhafter ist für die Amberger seine Horror-Verletzung.



